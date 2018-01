Accendete le console! Al centro commerciale Conè arriva il Video Games Party

CONEGLIANO Il 2018 del centro commerciale coneglianese prosegue con l'evento Videogames Party, il tour unico nel suo genere dedicato a tutti gli appassionati dei videogames e delle novità del settore video-ludico. Da venerdì 26 a domenica 28 gennaio, infatti, nel corso dell'orario di apertura del centro commerciale, tanti tornei gratuiti e bellissimi premi in palio accoglieranno e faranno divertire i visitatori del Conè. Fifa e Call of Duty, Pokemon e Street Fighter, passando per Tekken, Just Dance e molto altro: una vera e propria festa lunga un weekend. Un tuffo nel mondo dei videogiochi più amati dove immergersi incontrando e conoscendo tantissime nuove persone accomunate dalla stessa passione. Si potrà inoltre provare la realtà virtuale e scoprire le funzionalità della stampante 3D. Il tutto gratuitamente. Un'occasione davvero imperdibile.