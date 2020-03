Coronavirus, nessuna auto sul Put: oche e anatre vanno a spasso

La Natura si riprende i suoi spazi in questi difficili giorni legati all'emergenza Coronavirus. Domenica 22 marzo un residente del centro di Treviso ha ripreso una scena a dir poco surrueale se l'avessimo vista solo un mese fa.

Cinque oche bianche e altrettante anatre dei Giardini Giuseppe Mazzotti, lungo il Put, sono usciti dall'area verde per una breve passeggiata nel bel mezzo del tratto di strada che si immette sul Put, in Viale Fratelli Cairoli, noto per essere uno dei tratti più trafficati del capoluogo. L'emergenza di questi giorni ha però ridotto al minimo la presenza di auto e moto. In questo modo il simpatico gruppo di animali ha potuto andare liberamente a spasso anche in una delle arterie principali della viabilità trevigiana senza correre nessun pericolo. Il breve video, condiviso sui social, ha raccolto in poche ore decine di apprezzamenti e condivisioni.