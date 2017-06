Villa Guidini apre le porte ai piccoli quadrupedi per l'atteso "3° Raduno Furetti Veneto"

ZERO BRANCO Un raduno con le porte della villa spalancate a tutti è quello che l'associazione Furettomania Onlus ha organizzato per domenica 11 giugno a Villa Guidini a Zero Branco. Appuntamento alle 10.30 con il fioccare di play pen sull'elegante prato e la conquista dei furetti del nobile scenario. Alle 11.30 spazio alle iscrizioni per i giochi di agilità e il concorso Smart Ferret Show: mens sana in corpore sano pure per gli amati mustelidi.

Come sempre gli eventi organizzati da Furettomania Onlus sono l'occasione per veicolare informazioni importanti sulla cura di questo animale e confrontarsi. In quest'ottica alle 13.30 è in programma il Ferret Storming dove si approfondirà il tema della sicurezza casalinga per i furetti e il gioco. Spazio, naturalmente, alle domande su dove, come e quanto interagire con loro. Alle 14 ecco che il giudice senior (e presidente dell'associazione) Viviana Puzone inforcherà l'amuchina per giudicare i furetti che in mattinata si iscriveranno allo Smart Ferret Show per poi lasciare spazio, alle 14.30, alla relazione dell'esperta in alimentazione Barf Caterina Gritti. Dalle 15.30 fino a chiusura arrivano i botti finali con i giochi d'agilità e le premiazioni del concorso. I furetti più sportivi e quelli più belli sugli scudi.

Il programma, però, non finisce certo qui e il cuore pulserà forte dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 16: le due finestre a disposizione di tutti per chiedere un colloquio con lo staff di Furettomania. Dalle informazioni alle possibili adozioni: tutto passa dal dialogo. Durante tutta la giornata saranno presenti lo stand con splendidi gadget e manufatti di Furettomania, il banchetto della Bottega del Frangipane e le fantasiose idee di Furbetto Creazioni. Il ristorante/bar di Villa Guidini metterà a disposizione la possibilità di mangiare in loco con insalatone e menù leggeri con antipasto e contorno al prezzo di 20 euro.

La partecipazione è ammessa solo ad animali in salute e durante l'evento sarà a disposizione il responsabile veterinario Marco Bedin. Tutti, però, aspettano a braccia aperte nuovi appassionati, semplici curiosi e famiglie che intendono passare una domenica diversa dalle altre. Per conoscersi. Per conoscerci.

