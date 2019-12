Dopo 23 anni il bar Fontane cambia proprietà, grande festa con i clienti

Dopo ben 23 anni il bar Fontane, nell'omonimo quartiere di Villorba, cambia gestione: la famiglia Dametto che avviò questa attività nel 1997 ha voluto festeggiare, lunedì sera, 16 dicembre, l'ultima giornata di apertura con i tanti clienti che quotidianamente, per più di quattro lustri, lo hanno frequentato. In centinaia, con grande commozione, hanno voluto rendere il giusto omaggio alla famiglia che ha guidato questa vera e propria istituzione per la comunità villorbese. Il bar Fontane, seguendo il destino di molti locali simili nella periferia trevigiana, è stato ceduto ad una famiglia di origini cinesi.

Gli ex proprietari hanno consegnato alla nostra redazione una lettera aperta ai clienti che volentieri pubblichiamo.

Dopo 23 anni lo storico "bar tabaccheria "Fontane", gestito dalla famiglia Dametto con Aldo, Bruna, Devis e Roberta, a malincuore cambia gestione. Inizialmentente i primi dieci anni sono stati duri e nonostante tutte le difficoltà ed i molteplici sacrifici, sono riusciti, dopo 13 anni, ad ampliarsi e rinnovare il loro locale, spostandosi dove ora si trovano, nel centro del paese, questo anche grazie ai loro clienti che gli hanno dato l'opportunità di crescere e realizzare tutto ciò. Hanno visto l'evolversi delle varie famiglie del paese, le loro generazioni a seguire e anche per tale motivo questo bar è divenuto negli anni un'istituzione, un punto d'aggregazione, creando così, assieme alla loro splendida clientela una grande ed unica famiglia. In questa occasione dunque, la famiglia Dametto ringrazia pubblicamente ogni singolo cliente per aver riposto in loro la propria fiducia. Onorati e molto dispiaciuti, salutiamo tutti, portando ognuno di loro nel cuore. Grazie. La famiglia Dametto.