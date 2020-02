Biblioteche di Villorba: attività per i più piccoli in corso

«Continuano - dice Eleonora Rosso, assessore alla cultura - le attività promosse dall’Amministrazione Comunale per avvicinare e coinvolgere i giovani cittadini al mondo della cultura». Una prima attività riguarda la lettura e i bambini. Sono infatti previste, con ingresso libero, le letture ad alta voce a cura del Gruppo di lettrici volontarie “Librintesta” che coinvolgeranno i bambini di età compresa tra 5 e 10 anni nella Biblioteca in Barchessa di Villa Giovannina a Carità alle 17:30 di mercoledì 3 marzo, 7 aprile, 5 maggio.

A cura delle lettrici Lucia e Anna e sempre per la stessa fascia d’età, uno speciale incontro dedicato al Carnevale è in calendario alle ore 17 di mercoledì 19 febbraio nella sede della Biblioteca “Lino Armellin” di via Volpere a Villorba. Infine, sempre nella stessa Biblioteca “Lino Armellin”, è previsto un Laboratorio di Scrittura creativa per ragazzi dagli 8 ai 12 anni diretto da Donella Serafin. Il laboratorio è gratuito, previa iscrizione presso la Biblioteca Comunale (0422/6179870 - biblioteca@comune.- villorba.tv.it), si svolgerà dalle ore 9:00 alle ore 12:00 con i ragazzi divisi in due turni con età omogenea e prevede quattro incontri a calendario l’8, il 15, il 22, e il 29 febbraio.