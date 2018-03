Alla scoperta di chiese, ville e natura: arriva "Villorba City Guide"

VILLORBA La City Guide di Villorba è stata presentata al pubblico oggi pomeriggio nella sala conferenze della Barchessa di Villa Giovannina. Tra i presenti in sala: Giovanni Garatti, presidente del Consorzio di Promozione Turistica Marca Treviso, ed Alessandro Martini, direttore del medesimo consorzio. Marco Serena, sindaco di Villorba in apertura dell’incontro ha portato i saluti di Federico Caner, Assessore Regionale al Turismo che ha voluto “sottolineare come l’editoria per il turismo si inserisce nell’ambito del processo integrato di valorizzazione del territorio, contribuendo alla definizione delle sue risorse e dei suoi prodotti turistici, alla loro comunicazione e promozione”.

Marco Serena ha voluto poi ribadire che: ”Nella geografia del Veneto, la centralità di Villorba rende la nostra Città naturale congiungimento tra mare e montagna, tra ponente e levante. e ciò d lungo tempo, come testi- moniano le strade romane, le vie napoleoniche, oggi sommabili agli assi autostradali e alle linee ferroviarie: un sistema che, nel suo complesso, da una parte facilita incontri e dialoghi tra le persone e dall’altra il traffico delle merci. Grazie a queste caratteristiche, ha detto ancora Marco Serena, il territorio villorbese raccoglie l’opportunità di guardare oltre i confini locali per affermarsi quale baricentro economico e culturale della Regione”.

La guida raccoglie i testi di Prando Prandi, villorbese di adozione, giornalista e scrittore per passione, e le foto di Ennio Ciaccia, chirurgo trevigiano, cui è riconosciuta da tempo abilità professionale anche nel campo dell’immagine. La guida in un centinaio di pagine a colori e con la traduzione dei testi in Inglese, è uno strumento snello che verrà messo a disposizione dei clienti delle strutture ricettive della zona, per scoprire Villorba la sua identità e quella dei suoi abitanti, tra l’antico ed il contemporaneo.

Un’identità sorprendente, ricca di storia, cultura, laboriosità, intraprendenza, sport e natura. “Il suo ampio territorio, ha sottolineato Prando Prandi, custodisce gelosamente piccoli tesori rappresentati da antichissime chiese e aggraziati capitelli, ma è stato ed è palcoscenico di storie legate alla tradizione contadina o imprenditoriale da scoprire insieme alla predisposizione naturale dei suoi abitanti verso quella genuina ospitalità che ha trasformato questa zona in punto di riferimento anche per i turisti in visita al Veneto”.