Concerti d’Inverno a Villorba: il Duo Felix all’Auditorium Mario del Monaco

Si svolgerà giovedì 24 gennaio alle ore 21 nell’Auditorium “Mario del Monaco” di Catena l’ultimo appuntamento dei Concerti d’Inverno 2019 organizzati dal Comune di Villorba in collaborazione con l’Associazione Culturale Veneto Uno e la partecipazione di Ascopiave. “Spetterà al Duo Felix, composto dalle due giovani talenti Martina De Luca e Beatrice Barison - spiega Eleonora Rosso, assessore alla cultura - chiudere il ciclo dei Concerti d’Inverno che sono stati apprezzati moltissimo da un pubblico non solo locale e che per ogni serata ha registrato il tutto esaurito per i posti a sedere. Concerti che si possono vedere in streaming live grazie alla diretta di RadioVeneto Uno, oppure in differita anche dalla pagina FB del Comune”.



Il Duo Martina De Luca - Beatrice Barison nasce nel novembre del 2016 nell’ambito degli studi di Musica da Camera presso il Conservatorio Cesare Pollini di Padova dove entrambe le componenti hanno conseguito il Diploma Accademico di secondo livello con il massimo dei voti e la lode. Il Duo è stato premiato al concorso “Città di Piove di Sacco” e ha ottenuto il Primo Premio nella sezione di Musica da Camera del “Grand Prize Virtuoso” di Bruxelles, grazie al quale è stato invitato ad esibirsi il 7 Settembre 2018 alla Studio Recital Hall presso il Centre For Fine Arts di Bruxelles.



Nell’agosto del 2018 ha partecipato alla Masterclass di perfezionamento organizzata dalla fondazione Santa Cecilia di Portogruaro con il Trio di Parma, grazie al quale ha avuto la possibilità di partecipare al Festival di Portogruaro. Le due giovani musiciste si sono esibite inoltre in numerosi concerti organizzati dal conservatorio e dell’associazione Soroptimist Italia e sono state selezionate per partecipare al concorso Amadeus Factory, che vedeva protagonisti i migliori studenti dei Conservatori d'Italia, le cui fasi sono state trasmesse sul canale Sky Classica Hd. Il Duo Felix ha superato le prime due eliminatorie approdando in semifinale, in occasione della quale ha avuto l'onore di suonare nella prestigiosa Sala Verdi a Milano. Nell'ottobre 2018 il Duo è stato invitato alla rassegna "Notturni d'arte 2018" organizzata dal Cidim presso i Musei Vaticani. Attualmente Martina e Beatrice si stanno perfezionando al "Conservatorio A.Boito" dove frequentano il Master di II livello in Musica da Camera sotto la guida dei Maestri Enrico Bronzi, Alberto Miodini, Ivan Rabaglia, Pierpaolo Maurizzi, Danusha Waskiewicz.



Questo il programma del concerto del 24 gennaio alle ore 21:00: di Felix Mendelssohn Bartoldy (1809 - 1847), Sonata in fa maggiore (1838) nei tempi: Allegro vivace - Adagio - Assai vivace; di Robert Schumann (1810 - 1856), Sonata n. 2 per violino e pianoforte in re minore “Gross e Sonate", op. 121, nei tempi: * **Piuttosto lento*/* – Allegro */(/Ziemlichlangsam/Lebhaft/)/ - * **Vivace*/ //(//Sehr lebhaft//)// -/*; Sottovoce, semplice*/ //(//Leise, einfach//)/ - *Agitato*/ //(//Bewegt)/.