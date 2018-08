Cupido? Volteggia in piazza Aldo Moro a Carità di Villorba

VILLORBA “Le storie belle, quelle a lieto fine, - dice Marco Serena, sindaco di Villorba - esistono ancora. Due mesi fa è giunta una lettera in Comune da parte di un cittadino di Marcon (VE) che ci chiedeva la possibilità di sostituire una panchina di piazza Aldo Moro di Carità di Villorba con una nuova e che avrebbe pensato lui a tutto. Il motivo? Vi era legato affettivamente, perché lì seduto aveva parlato, per ore con colei che ora è la sua compagna. Se Cupido aleggia in piazza, non desideravo di certo ostacolarlo e così, ho dato parere favorevole allo scambio delle panchine che è avvenuto oggi”.

“Sono davvero felice che il Sindaco abbia accettato la mia proposta, - ha detto Romano De Marchi, impiegato, 47 anni - così potrò rivivere insieme con la mia compagna, ogni sera, e nel giardino di casa quel 26 ottobre 2016 quando decidemmo di incontrarci di persona dopo esserci frequentati in internet per mezzo di una chat. Cornelia, così si chiama la mia compagna, abitava a Spresiano e mi diede il primo appuntamento qui vicino alla piazza, davanti alle Poste, poi dopo una lunga camminata, decidemmo di sederci su questa panchina. Lì seduti parlammo tutta la sera riscontrando che le affinità virtuali erano anche reali. Quella magia e quella panchina, unica per noi, desideravamo davvero custodirle. Grazie ancora Villorba”.