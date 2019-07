E...state a Villorba: tra cinema, teatro e musica vintage

Mercoledì 10 luglio dalle ore 18:00 ritorno Flashbook: con “Nel blu dipinto di Blu”, letture a ciel sereno”, appuntamento per i bambini nel parco di Villa Giovannina. Il filone “Cinema Sotto le stelle” che si svolge nell’anfiteatro della scuola media “Scarpa” di Villorba prevede la proiezione alle ore 21:30 del film Charley Thompson (Regia: Andrew Haigh, con Charlie Plummer, Steve Buscami, Chloe Sevegny).

Giovedì 11 luglio alle ore 21:00 presso il Palateatro di Fontane sarà la volta di un’opera inedita, tragicomica, di fantasia, liberamente tratta dalla favola “Alì e i 40 ladroni”. “Lo spettacolo - ha sottolineato Francesco Soligo, assessore al Sociale - è frutto dell’attività del Gruppo Teatrale inserito nel contesto del Progetto Giovani, che ha superato di gran lunga l’obiettivo di prevenire il disagio giovanile e combattere il bullismo attraverso il consolidamento dell’autostima dei ragazzi, diventando un punto di riferimento anche dopo il periodo delle medie inferiori. In questo spettacolo si va inoltre a consolidare l’attività congiunta del gruppo teatrale con quella della Banda Giovanile Comunale “Albino Gagno”attività condivisa ed apprezzata anche in occasione della recentefesta Sardo Veneta”. La trama dello spettacolo in breve: Alì si trova alle prese, con una moderna banda di malavitosi, il cui capo, Frank Carbone, duro e inflessibile, tiene tutto e tutti sotto controllo… apparentemente. Quando infatti tutte le certezze cadono, anche i più scaltri rischiano di sbagliare…ed ogni sbaglio si paga caro. Alì pronuncerà, a suo modo, suo “apriti sesamo” ma si troverà in una situazione che mai avrebbe immaginato...

Venerdì 12 luglio dalle ore 20:00 nel Parco di Villa Giovannina sarà la volta di una serata vintage con grandi protagonisti lo street food e beverage a tema e La Maquina Parlante di Matteo Scaioli che mediante l'utilizzo di autentici grammofoni dell'epoca e 78 giri, riproporrà i grandi successi della prima metà del Novecento. Una serata all’insegna quindi della musica vintage, balli, finger food e drink leggeri. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.