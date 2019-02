Al "Galloway" di Fontane le semifinali del concorso canoro "Fiore D'Argento"

Mercoledì 13 e martedì 19 febbraio, presso il Galloway di Fontane di Villorba, si svolgeranno le due serate di semifinali della 2^edizione del Concorso Canoro Fiore d’Argento. I 51 concorrenti gareggeranno in una sfida all’ultima nota per assicurarsi uno dei 25 posti disponibili per la finale di maggio. Il concorso è stato ideato nel 2017 dal M. Mattia Zanatta e da Roberto “Ghiroguido” Guidolin, organizzatore e presentatore delle selezioni.

Il percorso selettivo si è sviluppato attraverso uno scouting tra giugno e settembre, seguito da sei tappe di selezione svoltesi tra ottobre 2018 e gennaio 2019 nelle province di Treviso e Padova. Grande la partecipazione di numerosi cantanti da tutto il Nord Italia (Bolzano, Trento, Milano e Ravenna ecc). Questo risultato è stato possibile grazie al passaparola e all’utilizzo massivo dei social, che hanno permesso di raggiungere ben 96 concorrenti, i quali si sono esibiti davanti a giurie composte da professionisti di comprovata esperienza.

“Abbiamo ottenuto una risposta al di sopra di ogni più rosea previsione sia in termini quantitativi ma soprattutto qualitativi” ci racconta Ghiroguido, che aggiunge “pur essendo una realtà piccola, il concorso è riuscito, in assenza di sponsor, ad offrire nuove opportunità di crescita professionale per i ragazzi, che potranno beneficiare di premi in denaro e di esperienze sul palcoscenico”. Questa edizione si è contraddistinta per l’aggiunta di due nuove categorie: Teenager e Inediti, che concorrono assieme ai Junior e Senior alla vittoria finale.

Un’altra novità di questa edizione è stata la diffusione live sul nostro canale YouTube di tutte le selezioni. Ciò è stato possibile grazie a Matteo Marchesin, che dopo l’esperimento svoltosi durante la finale della 1^ edizione, ha curato tutta la parte grafica e di video-editing del concorso, contribuendo ad una maggiore esposizione social dei concorrenti. Per maggiori informazioni su concorso e modalità di partecipazione, visitate il sito www.fioredargento.it