Sofia Sartor, psicologa Jonas, venerdì 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, alle 20:30 nella sala conferenze della Barchessa di Villa Giovannina coinvolgerà la comunità villorbese con la prima delle tre conversazioni di psicoanalisi sull’amore, dal titolo “Quando l’amore è possibile? Gli accordi inconsci su cui regge la relazione amorosa”. La conversazione con Sofia Sartor di venerdì prossimo, fa parte del ciclo di approfondimenti tematici con la collaborazione di esperti, che possono realmente aiutare le famiglie ad identificare, intercettare e prevenire le diverse forme in cui si può manifestare il disagio giovanile. «Come assessore al Sociale e all’Istruzione -ha detto Francesco Soligo- credo che la strada intrapresa con gli incontri sul disagio giovanile sia una risposta concreta. Scuola e famiglia possono quindi contare sul supporto dell’Amministrazione Comunale che di anno in anno grazie ad una collaborativa rete di professionisti ed associazioni, è in grado di fornire chiavi di lettura utili ad individuare gli strumenti che possono, se maggiormente condivisi e conosciuti dalla comunità, arginare forme di devianza come il bullismo, e aiutare a comprendere meglio la disabilità e l’amore per se stessi e gli altri».

Ecco il calendario dei successivi incontri:

Venerdì 28 febbraio, Barchessa di Villa Giovannina, Sofia Sartor, psicologa.

Venerdì 13 marzo, Barchessa di Villa Giovannina, Sofia Sartor, psicologa.

Venerdì 17 aprile, Barchessa di Villa Giovannina, Francesca Fontana, psichiatra,Antonella Gaston, psicologa psicoterapeuta; Paola Scroccaro, presidente associazione L’Abbraccio. “I disturbi del comportamento alimentare: quando e come è possibile fare prevenzione”. L’ingresso al ciclo di conferenze è libero. Informazioni: tel.: 04226179810.