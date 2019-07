E...state a Villorba: serata Jazz dedicata a Stevie Wonder

Villorba in Jazz torna alle 21:15 di Venerdì 2 agosto, alle ore 21:15 nel Parco di Villa Giovannina con il concerto “Stevie Wonder In Jazz”con il Blue Note Quartet (Luciano Buosi, Davide Ragazzoni, Domenico Santaniello, Maurizio Scomparin). Il concerto sarà il tributo al grande compositore che rinnovò il linguaggio della black music. con i brani più conosciuti di Stevie Wonder, una simbiosi tra soul, r&b e jazz, arrangiati per l’occasione da Luciano Buosi. Una serata quindi da segnare subito in agenda per farsi trasportare dalle note degli indimenticabili e senza tempo Isn’t she lovely, The masquerade, I just called to say, You are the sunshine of my life e molti altri ancora. Ingresso libero, in caso di maltempo il concerto si terrà presso il Palateatro di Fontane.

Per Informazioni tel. 04226179813/810 | aguizzo@comune.villorba.tv.it