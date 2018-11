Losers: il musical contro il bullismo

Il Musical “Losers” andrà in scena sabato 24 novembre alle ore 20:45 nel Palateatro di via Cave a Fontane. L’evento musicale, ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti, è organizzato dall’Amministrazione Comunale di Villorba in collaborazione con l'Associazione ARTFACE, nell'ambito del ciclo di incontri per famiglie sul disagio giovanile. «Losers - sottolinea Francesco Soligo, assessore al Sociale e all’Istruzione di Villorba - è una commedia musicale graffiante contro il bullismo. Ho voluto inserire questo spettacolo nel ciclo di attività dedicate alle problematiche giovanili perché da anni il nostro Comune è in prima linea con le scuole, i genitori e i ragazzi contro ogni forma di violenza generata proprio dal bullismo. Un impegno, il nostro, che non è solo di sensibilizzazione, ma che prevede il supporto verso tutti coloro che hanno subito affronti ed angherie perché abbiano la forza di non tacere e di denunciare».

Il musical Losers della durata di due ore circa, racconta la storia di Valeria una ragazzina che, presa in giro dai coetanei in diversi modi, inclusi i social, si isola, soffre, rifiuta di uscire ed apparire, smette di mangiare in una sorta di autopunizione. Valeria riesce poi ad aggregarsi ad un gruppo di coetanei con i quali condivide la passione per la musica e il canto che diventeranno le basi di motivazione della loro vita che vede al centro la persona e non valori effimeri. “Losers The musical”,è stato scritto da Elena Marzari, vincitrice del concorso “Talenti per il futuro” V edizione 2016 nella sezione narrativa, ha ottenuto il terzo posto al premio letterario “Betty Toniolo” 2017 e il primo posto al premio giornalistico “Home Festival” 2017.