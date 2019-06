Passa nella Marca il tour di Memo Remigi nelle residenze per anziani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Domenica 16 giugno Casa Marani avrà il piacere di ospitare una tappa dell'originale TOUR che il famoso cantante, autore e presentatore, Memo Remigi, sta portando in alcune Residenze per Anziani. Non a caso l’artista, ottantenne e in splendida forma, si definisce "il Vasco Rossi della terza età": L'occasione è data dalla Festa che tradizionalmente Casa Marani organizza ogni anno per i suoi ospiti, i loro famigliari e per chi ogni giorno lavora per il loro benessere e il buon andamento della struttura. Ci saranno anche gli anziani seguiti dal servizio di assistenza domiciliare, i volontari e i collaboratori. Un'occasione nata per condividere emozioni e anche per ringraziare chi lavora con tanta dedizione. Memo Remigi, celebre per la canzone "Innamorati a Milano", sarà l'ospite d'onore della giornata che comincerà alle 10 con la Santa Messa nel grande salone, cui seguirà il saluto delle autorità e l'apertura del Chiosco Marani. Alle 14.30 spazio alla musica con il Festival della Canzone Italiana con il famoso gruppo dei MEMOries e dalle 15 e 45 Memo Remigi in concerto con le sue “Canzoni di sempre”. Al termine un ricco buffet per tutti.