"Raccontare il Natale in trenta parole": scelti i finalisti, il vincitore sarà eletto sui social

TREVISO Un grande successo. Il concorso di scrittura proposto da CartaCarbone in occasione delle festività natalizie è stato senza dubbio accolto con entusiasmo e grande partecipazione. Sono 154 i racconti di Natale pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale del festival in queste settimane natalizie, ma sono molti di più i contributi arrivati. Non tutti però rispondevano al requisito fondamentale: inviare un racconto di trenta parole, non una di più e non una di meno.

La giuria si è riunita e, dopo aver letto e valutato attentamente ogni racconto, è arrivata a scegliere un sestetto di finalisti. I loro nomi sono quelli di Virna Condotta, Attilio Conte, Nicola Barca, Iuri Toffanin, Samantha Silvestri e Patrizio Romano. Annunciando i finalisti il festival ha preso una decisione molto importante: i racconti saranno pubblicati su Facebook e saranno i lettori, gli scrittori, i simpatizzanti, gli amici a decretare il vincitore a suon di “like”. Da qualche ora è stata avviata la possibilità di voto, che proseguirà fino alla mezzanotte di sabato 6 gennaio. Poi, prima tramite la nostra newsletter e successivamente attraverso i social, saranno comunicati i nomi dei vincitori e le menzioni speciali già decise dalla giuria.