Fiera di San Gregorio: la Coppa per il miglior gelato al Prosecco vola in Germania

VALDOBBIADENE Va in Renania-Palatinato il trofeo per il miglior gelato al Prosecco di Valdobbiadene. In questa quinta edizione dei record, per la prima volta il premio vola oltralpe in una delle duemila gelaterie italiane che fanno da portabandiera del Made in Italy in Germania.

La giuria di esperti riunitasi sabato pomeriggio all’agriturismo La Dolza di Follina, ha gustato con assaggio alla cieca ben 30 diversi gelati provenienti da artigiani del Triveneto, della Lombardia e appunto della Germania. I requisiti richiesti erano aspetto piacevole, consistenza cremosa, gusto con una persistente permanenza dell’aroma al Prosecco. La vittoria è andata a Stefano Bortolot, della gelateria Fratelli Bortolot a Cochem; seguito dal fratello Dario della gelateria Eiscafè sempre a Cochem. La storia dei gelatieri Bortolot inizia nel 1896 quando nonno Celeste emigra da Zoppè di Cadore (in provincia di Belluno) in Austria, col primo carrettino. Da oltre un secolo, rappresentano la tradizione e il legame con l’eccellenza dei prodotti tipici locali e con questo premio terranno alta la bandiera del “vero” Prosecco Superiore tra i consumatori tedeschi. Il terzo posto è andato a Yuri Da Paos, maestro gelatiere di San Vendemiano dove gestisce il Dolce Capriccio. Il Concorso è nato dal gemellaggio tra la MIG, la Mostra Internazionale del Gelato di Longarone Fiere e l’Antica Fiera di San Gregorio organizzata dal Comune di Valdobbiadene, per festeggiare come anteprima la Giornata Europea del Gelato Artigianale che si festeggerà il 24 marzo prossimo.