Totila d'Oro: annunciati i vincitori, al teatro Del Monaco la speciale premiazione

TREVISO Nel tardo pomeriggio di lunedì 5 febbraio il comune di Treviso ha deciso di premiare l’attività di coloro che “con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, o con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica” hanno portato lustro alla città, rendendone più alto il prestigio.

Nella splendida cornice del teatro comunale "Mario Del Monaco", il Comune di Treviso ha quindi deciso di conferire cinque speciali benemerenze tra cui spiccano quattro Totila d'oro che sono state assegnate in primis al violoncellista Mario Brunello, per gli alti meriti conseguiti a livello internazionale con la sua musica ricca di suggestioni poetiche, scientifiche e naturali. Tullio Giacomini, presidente della cooperativa sociale Il Quadrifoglio, è stato premiato per i risultati ottenuti nella promozione di valori come l'integrazione e la creatività, mentre il direttore d'orchestra Andrea Marcon ha ricevuto il prezioso riconosimento in qualità di ambasciatore della cultura trevigiana del mondo. Ultimo personaggio a ricevere la Totila d'oro, ma non per questo meno importante, è stato Marco Paolini, drammaturgo, regista e attore teatrale premiato per la sua instancabile attività di attore teatrale. Oltre ai quattro premiati con la Totila d'oro, l'amministrazione comunale ha deciso di assegnare la cittadinanza onoraria a Pierre Villepreux, allenatore di rugby per le sue grandi doti sportive di indubbia caratura mondiale.

Come da regolamento comunale, le candidature alle civiche benemerenze sono state proposte direttamente dai cittadini trevigiani: tutte le istanze di concessione sono state corredate dai necessari rapporti e dossier informativi, e sono pervenute al gabinetto del sindaco entro il 30 settembre 2017. Dopo l'istruttoria delle istanze ad opera del sindaco di Treviso Giovanni Manildo e del presidente del Consiglio Comunale Franco Rosi, le candidature sono state sottoposte allo stesso Consiglio Comunale di Treviso, che ha espresso parere favorevole. La cerimonia di assegnazione è stata aperta a tutta la cittadinanza, e per la prima volta si è svolta al teatro comunale Mario Del Monaco.