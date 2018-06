"Come lego l'idea": una città costruita tutta con i Lego

VITTORIO VENETO Sabato 23 giugno 2018 alle ore 18.00 sarà presentata "Come Lego l’Idea", una città tutta costruita con mattoncini Lego presso Maibox, il piccolo spazio espositivo di MAI Associazione Culturale in via Battisti 8 a Vittorio Veneto. L’autore è il sedicenne Giacomo Chiarioni studente del primo anno del Liceo che ha come passatempo preferito quello di giocare e costruire con i celebri mattoncini. Per mesi ha lavorato in vetrina sotto gli occhi di cittadini curiosi e divertiti che hanno potuto ammirare l’evoluzione di questa opera in continuo cambiamento. Migliaia e migliaia sono i pezzi utilizzati da Giacomo per realizzare questa vera e propria città fatta di strade, abitazioni, grattaceli, stazione dei treni, parco divertimenti e tante tante scene di vita quotidiana. Di solito siamo abituati a vedere solo piccole costruzioni, ma in questo caso ci troveremo di fronte a un’installazione di ben 10mq.

“Coltivo questa passione fin da quando ero molto piccolo, grazie a mio padre che me l'ha trasmessa. Adoro giocare e costruire con Lego. Mi piace in particolare creare le ambientazioni, dove gli omini Lego sono i protagonisti che compiono azioni di tipo quotidiano, avvincente e divertente”. La Città è finita e per la prima volta sarà possibile vederla da vicino e non attraverso un vetro. Giacomo sarà presente per rispondere alle domande dei curiosi dalle 18 alle 20. “È la prima volta che posso realizzare una costruzione così importante – continua Giacomo – ed è stata una grande opportunità per me”. L’Associazione ha spinto fortemente perché Giacomo potesse realizzare il sogno di costruire la sua città, ma anche per dare uno stimolo a tutti i ragazzi su come si può investire positivamente il proprio tempo libero.