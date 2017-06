La "lunga notte delle chiese" della Diocesi di Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO È ormai tutto pronto per la "Lunga notte delle chiese", iniziativa in cui si fondono insieme cultura, arte, musica, teatro in una chiave di riflessione e spiritualità. Venerdì 9 giugno, dal primo pomeriggio a notte, sono 13 i luoghi della fede del territorio diocesano che rimarranno aperti ospitando eventi culturali e proponendo visite guidate per scoprirne i tesori artistici e storici. Tutto gratuito e a ingresso libero. Altre chiese resteranno aperte nelle diocesi che hanno aderito all’iniziativa: Belluno, Pordenone e Gorizia.



Chiesa di Tovena Dalle 18.30 alle 19.30 apertura chiesa e Casa Museo per la visita guidata a cura dei ragazzi del catechismo che illustreranno le opere presenti. Dalle 20 alle 21.30 camminata nordic walking alla scoperta dei capitelli del paese con spiegazione artistica e sulla vita dei santi organizzata con la collaborazione della Scuola Italiana Nordic Walking. Dalle 21.30 alle 22.15 “Dormi mia bella dormi”, musica al femminile con la corale InCantus e la partecipazione dell’ensemble di violoncelli Celli&co. Dalle 22.15 a mezzanotte fantasie all’organo con Marco Sasso, esecuzioni dei cori San Michele e I Diesis.



Chiesa di Santa Lucia di Piave Alle 20.30, dopo una presentazione delle ricchezze artistiche della chiesa, il cantautore Giorgio Fornasier propone il recital “Mare Maria”, che ripercorre la vita della Madonna dall’Annunciazione al Calvario attraverso canti popolari d’autore.



Chiesa di San Vigilio a Col San Martino Alle 21 concerto di apertura con musiche medioevali a cura di Maria Tea Lusso e Michele Bolla al fortepiano; presentazione dell’interno dell’antica chiesetta e degli affreschi a cura di Sabina Favore; presentazione del panorama esterno da parte di alcune guide; brevi testimonianze dei diversi gruppi giovanili della forania intercalate da musiche strumentali e canti.



Pieve di San Pietro di Feletto Apertura dalle 16.30 alle 22.30 con la proposta di un filmato realizzato da alcuni ragazzi di prima superiore della parrocchia.



Chiesa parrocchiale di Gaiarine Aperta dalle 22 alle 24. Durante la serata il coro parrocchiale “Cantate Domino” eseguirà musiche di Jacob Arcadelt, Luigi Molfino, J. S. Back, W. A. Mozart, Marco Frisina, Battista Pradal. Ai canti si alterneranno letture che, oltre a percorrere la storia dell’edificio chiesa e gli avvenimenti sociali legati alla parrocchia nei secoli passati, illustreranno opere e arredi sacri di particolare importanza all’interno della chiesa.



Casa di spiritualità San Martino di Tours presso il Castello vescovile a Vittorio Veneto Dalle 20 alle 24 apertura della sala degli Stemmi, della cappella della Sacra Famiglia, dei giardini e del cortile rinascimentale. Questo con l’accompagnamento dei volontari dell’associazione Diakonia.



Chiesa di Santi Rocco e Domenico a Conegliano Alle 17 visita guidata (pala del Pozzoferrato, Nozze mistiche di santa Caterina d’Alessandria e i santi Leonardo, Cecilia e Nicola – datato 1593 ca. –, soffitto affrescato da Giovanni De Min...). La visita viene ripetuta ogni mezz’ora fino alle 19 in caso di richieste. Alle 20.45 “Lumen Gentium”, meditazione musicale sull’anno liturgico con la schola gregoriana Ascendit vox diretta da Milli Fullin. All’organo: Giuliana Zanette. Voce recitante: Francesca Gallo.



Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria a Conegliano Alle 16 visita guidata (riproposta alle 16.30 qualora vi fossero richieste).



Chiesa monumentale di Santi Pietro e Paolo a Castello Roganzuolo Alle 20.30 presentazione storico artistica della chiesa e degli affreschi a cura di Vanessa Saccon. Alle 21.30 proposte di musica sacra con la scuola musicale dei giovani di San Fior e canti eseguiti dalla corale parrocchiale, con brevi letture di brani della enciclica “Laudato si’”.



Chiesa della Santissima Trinità (Mattarella) a Cappella Maggiore Aperta dalle 20.30 alle 22.30 a cura dell’associazione culturale Perlaparola.



Chiesa di Santa Teresina di Gesù Bambino a Camolli-Casut Recital-concerto “Una notte di luce” con presentazione della storia della chiesa e delle opere a cura di Graziana Modolo, musiche d’organo con Marco Baradello, brani eseguiti dal coro femminile San Lorenzo e dal coro Voci maschili del Contrà.



Duomo di San Nicolò a Sacile Alle 16.30 caccia a un tesoro speciale (rivolta ai bambini). Dalle 18 alle 20 salita guidata al campanile. Dalle 18 alle 20 a palazzo Carli “Notturni d’arte per l’organo del duomo”: 12 artisti mettono a disposizione una loro opera per un’asta di beneficenza a favore del restauro dell’organo (a cura dell’associazione CreAttivamente). Alle 21 in duomo “Storia in musica di una conversione” con Lelio Grappasonno pianista compositore italo-argentino. Alle 22.30 finale a sorpresa sul retro del duomo lungo il fiume Livenza.



Chiesa di San Bernardo a Cesana di Lentiai Dalle 19 alle 21 apertura con visite guidate; per i più piccoli spazio didattico interattivo “Misurarsi con i santi”. Alle 21 esibizione dell’ensemble vocale del liceo musicale Renier di Belluno. Musiche di Dowland, Susato, Des Prez, Vivaldi, Arcadelt. Alla fine dell’esibizione visita alla chiesa con guida.