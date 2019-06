Palio delle botti a Serravalle, Vittorio Veneto resta in vetta

Serravalle ha accolto diverse centinaia di persone che hanno applaudito la formazione di casa di Vittorio Veneto, che ha fatto valere il fattore campo e ha lasciato Maggiora a distanza di sicurezza, e più indietro Refrontolo, nella quarta tappa della 14ma edizione del Palio Nazionale delle Botti tra le città del Vino. Proprio Refrontolo comunque è stata incontrastata vincitrice della gara di spinta della Botte, la prova regina e più spettacolare, sul tracciato preparato dalla Pro loco di Vittorio Veneto, che ha organizzato in modo perfetta tutta la manifestazione e le varie competizioni in programma che hanno determinato la classifica finale.

Fin dalle selezioni per il piazzamento di partenza nella corsa delle botti la squadra di Refrontolo ha dimostrato una stoffa di qualità e forza superiori nella spinta, mentre le concorrenti guidate da Maggiora, campione in carica e Vittorio Veneto, si sono rifatte nelle altre gare. Vittorio Veneto ha vinto infatti poi le successive prove in piazza Minucci nello “slalom femminile con la botte”, nel “trasporto botte con lettiga”, e nell'imbottigliamento”, piazzandosi al secondo posto nel riempimento della botte e chiudendo al primo posto facile. La squadra di Vittorio Veneto ha così rinforzato il suo primo posto nella classifica generale dopo 4 delle 9 tappe, con un vantaggio rassicurante che dovrebbe garantire la presenza già alle finali a 10 che si svolgeranno ad Avio nel Trentino. Da sottolineare la buonissima prova di Fregona, neofita nella competizione, che si è piazzata al 5° posto, niente male per un esordio. Le premiazioni sono state effettuate dal vice sindaco Gianluca Posocco, molto appassionato del Palio delle Botti che ha seguito fin dalle prime edizioni.

La classifica finale ha visto i seguenti piazzamenti: 1. Vittorio Veneto, 2. Maggiora, 3. Refrontolo, 4. Avio, 5. Fregona, 6. Cavriana, 7. Brentino Belluno, 8. Suvereto, 9. Santa Venerina, 10. Nizza Monferrato, 11. Pedemonte, 12. Bianco.