Si rinnova a Vittorio Veneto la tradizione del presepe pasquale

Anche in questo particolare anno, il Gruppo Presepisti della Parrocchia di Santa Giustina (Vittorio Veneto) ha voluto ricordare, allestendo il Presepe Pasquale, il Sacrificio di Gesù attraverso la rappresentazione della Passione e della sua Resurrezione. «In questo periodo di sofferenza per molte persone -riferiscono gli organizzatori- abbiamo voluto, con il nostro atto, lanciare un messaggio di conforto ai famigliari di chi ha perso la vita e di speranza a chi sta lottando contro la malattia. Vuole essere inoltre un messaggio di solidarietà e di vicinanza a tutti coloro che in campo sanitario e sociale si stanno adoperando per superare un periodo così impegnativo per le forze e le menti di noi tutti».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.