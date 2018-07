Victor 2018: tanta musica, arte e divertimento per la seconda serata

VITTORIO VENETO Mercoledì 18 luglio c'è l'attesa seconda serata di "Victor 2018" con musica, eventi e negozi aperti sempre nel centro cittadino dalle ore 20.00 alle 24.00. In questo secondo appuntamento tanti ospiti d'eccezione! Avremo il piacere e l'onore di avere l'artista Simone Al Ani. Le evoluzioni di cerchi e di sfere nelle sue mani sembrano prendere vita. I suoi spettacoli conquistano ogni tipo di pubblico. Al Ani ha lavorato per la RAI, CocaCola, SKY... e nel 2015 ha vinto Italia's Got Talent incantando Bisio, Littizzetto, Zilli, Matano e il grande pubblico televisivo. Oggi dopo una lunga tournèe nelle principali città dell'Arabia Saudita torna in Italia e arriva a Vittorio Veneto. A fargli compagnia un altro grande giocoloriere italiano: Niccolò Nardelli, tanto apprezzato da Maria De Filippi a Tu Sì Que Vales programma televisivo su Canale 5.

La musica a Victor è sempre protagonista. Un'esplosione di energia con i Funkasin, la più grande Street Band veneta composta da ben 15 elementi. Il gruppo riesce a trasmettere al pubblico la propria carica grazie ad uno stile funk fuso con altri generi come il pop, la disco e il rock, il tutto completato da diverse coreografie pensate per coinvolgere la gente. In questa serata speciale apprezzeremo anche il funky-soul del quintetto trevigiano In The Green Carpet, il rock 'n' roll del virtuso della chitarra Lorenzo Risi, il sax solo di Lorenzo De Luca, la voce e la chitarra di Paolo Archivasco e per i più giovani la musica del dj Matteo Della Pietà. Per gli amanti del canto corale un appuntamento speciale alle ore 20.15 nella Terrazza Concordia con DAC Gruppo Vocale d'Altro Canto e il Coro Col di Lana.

Dimostrazioni di grande sport: Judo Vittorio Veneto porterà i suoi talenti mentre il Rugby Vittorio Veneto farà giocare tutti i bambini. Protagonista insieme alla musica ancora l'arte: la coneglianese Naomi Zanardo vincitrice del concorso per giovani artisti al "Be Comics" di Padova farà una performance pittorica. Per i più piccoli giochi all'aperto in una piccola area tutta per loro e lo spettacolo teatrale "Capitan Fagiolo" proposto dall'Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte alle ore 20.15 nel giardino della Galleria Civica Vittorio Emanuele II che per l'occasione sarà visitabile dalle ore 20 alle 23.