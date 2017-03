Da Volpago alla conquista dei matrimoni: "Djs For Party" vince il “Wedding Award 2017”

VOLPAGO DEL MONTELLO Il “Wedding Award” è il premio che ogni anno il celebre portale "matrimonio.com", leader nel settore wedding, assegna alle aziende e ai professionisti che si sono distinti per “qualità e continuità del servizio offerto”, ma soprattutto che hanno ricevuto, nell’anno precedente, le valutazioni migliori da parte dei clienti. Si tratta di un data base di ben 44mila aziende per il portale italiano, e di oltre 400mila per WeddingWire, il gruppo cui fa parte martrimonio.com, riconosciuto come la comunità nuziale e il mercato virtuale di matrimoni più grande a livello mondiale.

“Lavoro nel settore da molti anni”, ci dice Giacomo Fabris, fondatore e anima pulsante del team 'Djs for Party', “e da sempre sognavo di creare un gruppo serio ed affidabile, che offrisse agli sposi qualcosa in più rispetto ai servizi del singolo professionista. Ma un po’ il timore di esporsi, in questi anni critici, un po’ l’opinione comune nel settore, che vede il suonare ai matrimoni come una 'svalutazione' del lavoro di dj, mi hanno sempre frenato. Alla fine però la passione e la fiducia hanno avuto la meglio, e tre anni fa è nato Djs for Party: un gruppo di djs, tecnici ed assistenti, con attrezzature audio e video professionali e un service dedicato, che offre un intrattenimento musicale di alto livello per matrimoni, ma anche feste private, store opening ed eventi aziendali”.

Il riconoscimento di matrimonio.com arriva per il terzo anno consecutivo, ed è ovviamente una grande soddisfazione per Fabris e il suo gruppo, perché “significa che la serietà e la dedizione sono ancora riconosciute ed apprezzate. Lavoriamo molto anche con le Aziende”, continua Giacomo, “ed abbiamo clienti prestigiosi come Ikea, Safilo, Audi Italia. Ma ci piace pensare di aver portato professionalità anche nel matrimonio, l’evento privato per eccellenza”. La sede di Djs For Party è a Volpago, ai piedi del Montello, ma il gruppo copre tutta Italia e ha prestato i propri servizi anche all’estero. E’ inoltre strutturato per servire anche le isole di Venezia, dove sono frequenti i matrimoni americani.