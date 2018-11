Wannayou, l'app che aiuta i negozi del Veneto a trovare personale

Una scrivania aziendale, pile e pile di curricula stampati e titolari intenti a individuare il profilo più idoneo per ricoprire il ruolo di responsabile di negozio a Conegliano di una importante catena di franchising. Tantissime candidature. Quasi nessuna in linea col profilo richiesto. E’ in una situazione come questa che Sandro e Sonia di Yucca srl hanno cominciato a chiedersi: come possiamo rendere il processo di selezione più snello, rapido ed efficace? Da questa esigenza specifica è nato il progetto Wannayou.

«Prima di sviluppare Wannayou - spiega l'imprenditore Sandro Martin - facevamo quello che fanno tutti: inserivamo le offerte di lavoro in portali generici. In questi siti non c’è alcun tipo di controllo e continuavamo a ricevere candidature da ogni parte d’Italia, spesso poco affini col ruolo richiesto». Da qui l’idea di sviluppare una piattaforma ad hoc per far incontrare domanda e offerta di lavoro nell’ambito retail in Veneto. Wannayou è una app che si scarica sul cellulare e permette di evitare la lunga trafila di mail e fogli stampati. Il funzionamento è molto intuitivo: il titolare del negozio scarica l’applicazione, si registra e inserisce la propria offerta di lavoro. Può visualizzare i profili dei candidati, creare delle short list, ricontattarli direttamente in chat o telefonicamente senza dover ricorrere alle e-mail. Alla base del progetto c’è anche una finalità ambientale, quella di evitare di dover stampare molta carta che spesso si rivela inutile: la selezione infatti avviene direttamente all’interno della piattaforma. Yucca srl è una società di Treviso formata da persone con decennale esperienza nella gestione di risorse umane, sviluppata in ambito internazionale in aziende come Calzedonia, Benetton, Stonefly, Moncler. Dopo una ricerca a livello europeo per individuare alcuni parametri di riferimento, lo staff ha sviluppato il progetto incentrandolo sulle esigenze di negozi di piccole e medie dimensioni.

«Spesso queste realtà hanno la necessità di trovare personale qualificato in tempi brevi e non hanno grandi risorse in ambito di selezione del personale. Trovare la persona giusta può davvero fare la differenza in un negozio: abbiamo pensato a Wannayou per dare a questi negozianti la possibilità di svolgere questa selezione in modo veloce e molto pratico, ma soprattutto efficace». Wannayou è un’applicazione gratuita, disponibile per Android e IOS, utilizzabile anche da desktop. Attualmente i costi di gestione sono interamente in capo alla società, che ha deciso di investire molte risorse in questo progetto dalla forte valenza territoriale. «Crediamo fortemente in Wannayou e nella sua possibilità di rivoluzionare la ricerca di lavoro nei negozi in Veneto. Vogliamo dare a tutti la possibilità di provarla gratuitamente in questa fase di lancio». In futuro è possibile che si passi a una formula freemium, nella quale ci sarà un servizio di base gratuito e dei servizi aggiuntivi a pagamento per le realtà aziendali con esigenze più complesse. Gli inizi sono promettenti: dal rilascio (avvenuto pochi mesi fa) ci sono state circa 1500 iscrizioni, che aumentano al ritmo di circa 20/30 persone al giorno. Una veste grafica accattivante, la praticità di poter cercare lavoro dal proprio cellulare in qualsiasi momento e la sicurezza di ottenere una risposta alla propria candidatura entro 7 giorni: ecco i punti di forza di Wannayou e il motivo per cui gli iscritti sono in costante aumento. Tra le aziende che finora hanno utilizzato il servizio figurano anche negozianti affiliati a brand molto noti come Tezenis, Calzedonia, Wind, Elettrodomestici Expert, Original Marines e Rizzato Calzature. «Il target principale però restano i piccoli negozianti e le piccole/medie catene. Ci stiamo concentrando sulle province di Treviso, Padova e Venezia, con ottimi riscontri: ogni annuncio riceve ad oggi una media di 10/20 candidature nei primi 7 giorni dalla pubblicazione» conclude l'imprenditore Sandro Martin.