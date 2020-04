"We are rainbows": Benetton raccoglie arcobaleni per lottare contro il Coronavirus

United Colors of Benetton lancia "We Are Rainbows", un progetto Instagram concepito dal suo direttore artistico Jean-Charles de Castelbajac per trasmettere un messaggio positivo e solidale in questo periodo di difficoltà. «Tra i brand di abbigliamento, Benetton è conosciuto come uno dei custodi a livello globale della magia del colore. Quando gli arcobaleni sono spuntati sui balconi di tutta Italia, accompagnati dall’hashtag #andràtuttobene, il profilo social del marchio ha risposto con un messaggio solidale: “Restiamo uniti, come i colori dell’arcobaleno”» fa sapere la società.

Oggi, quel concept fa un altro passo in avanti. L'azienda trevigiana chiederà infatti alla sua community su Instagram di interpretare l’arcobaleno con un disegno, una foto, un video, e postarlo sui propri profili social con l’hashtag #WeAreRainbows e i tag @benetton @jcdecastelbajac. I contributi migliori saranno ripubblicati sul profilo ufficiale di Benetton e l’invasione di arcobaleni andrà avanti per alcune settimane, con l’obiettivo di riunire la community Benetton, in Italia e nel mondo, intorno a un simbolo universale di speranza.

