Cinema più vicino ai matrimoni: Wedding Awards 2018 alla trevigiana NS Videomaker

TREVISO NS Videomaker del Trevigiano Nicolò Santomaso si è aggiudicata il premio Wedding Awards 2018 per la categoria video dopo aver ricevuto quest’anno anche il riconoscimento di Eccellenza Italiana 2018. Da cinque anni il sito web matrimonio.com assegna l'importante premio al fine di riconoscere l’eccellente lavoro realizzato dalle aziende del settore nuziale nel nostro paese. "Questo premio ha l'obiettivo di riconoscere l'eccellente lavoro realizzato dai fornitori del mondo del wedding d'Italia. - Afferma Nicolò Santomaso, titolare di NS Videomaker - Il concorso premia esclusivamente il 5% delle aziende che hanno ricevuto il maggior numero di opinioni in ogni categoria, tra le più di 47.000 aziende presenti sul portale, basandosi principalmente sulle valutazioni reali degli utenti e considerando anche la continuità e la qualità del servizio offerto".

L'azienda scelta e premiata al Wedding Awards 2018 nella categoria video è la NS Videomaker del trevigiano Nicolò Santomaso,. "L'azienda lavora nel settore video da diversi anni con moltissime aziende del territorio. - afferma Nicolò Santomaso - Creiamo non solo video per aziende o per le televisioni nazionali, spot, documentari, ma realizziamo anche video nel settore dei matrimoni. E’ vero che è una nicchia, però ci ha fatto crescere sempre di piu fino ad affermarci in tutta Italia. E’ il quarto anno consecutivo che lo vinciamo e credo che la professionalità e la passione per il video ha portato la nostra attività ad altissimi livelli portando una nuova concezione di video matrimoniale basata su tecniche cinematografiche ed uno stile reportage. - continua Santomaso - E’ la storia che conquista la ribalta e lascia trasparire l’emozione pura anche nel wedding".

"Il reportage di matrimoni è uno stile che, attraverso le immagini, valorizza le sensazioni, i sentimenti, i gesti che colorano d’amore il giorno più bello. - conclude Santomaso - Non facciamo solo matrimoni in Veneto, ma in tutta Italia. Quest’anno abbiamo ripreso anche il matrimonio di Stefano D’Orazio dei Pooh a Roma e abbiamo avuto un grande successo sia sulle emittenti nazionali come Canale 5, sia sulle prime pagine dei giornali.

