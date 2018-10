Treviso protagonista di Weekend, il programma sui luoghi più pittoreschi d'Italia

A partire dal 29 ottobre il Veneto sarà protagonista delle nuove puntate di "Weekend", il programma in onda dal lunedì al venerdì su Marcopolo alle 20.20 che trasforma ogni fine settimana in un sogno ad occhi aperti.

In compagnia di Erika Mariniello, gli spettatori potranno esplorare tutti gli angoli, più e meno noti, d’Italia, senza tralasciare, oltre alle città d’arte, nessun borgo o paesino, che meriti di essere visitato. Luoghi di interesse storico, artistico ed enogastronomico, si alternano in Weekend a posti caratteristici per le loro tradizioni, le attività praticabili e le botteghe artigiane. Weekend è un appuntamento quotidiano ricco di suggerimenti, per gustare a pieno il nostro Paese, in cui ogni fine settimana può diventare l’occasione per scoprire qualcosa di nuovo e inaspettato non troppo lontano da casa propria. In più, le scelte di Weekend non sono mai casuali e ogni puntata si chiude con il calendario degli eventi e degli appuntamenti che valgono una visita. Le avventure cominciano in Veneto, per continuare poi in altre regioni d’Italia. Il viaggio di Weekend partirà proprio da Treviso, città elegante e ben tenuta, di cui Erika Mariniello ha svelato tutte le curiosità. Spazio anche a Cittadella, centro medievale in provincia di Padova, dove la visita ha preso il via con una passeggiata sulle alte mura che la circondano. A Chioggia, conosciuta anche come la piccola Venezia, è doverosa una visita alla torre, che ospita l'orologio meccanico più antico al mondo. Per una pausa di relax, Weekend ha portato gli spettatori a Montegrotto Terme, famosa per le acque termali. Infine, dopo Arquà Petrarca, borgo in cui il noto poeta decise di trascorrere gli ultimi anni della sua vita e una visita a Valeggio sul Mincio, il paese dei tortellini, la cui forma sembra derivare dalla leggenda del “nodo d’amore”, l’itinerario veneto non poteva prescindere da una visita a Padova, città ricca di storia, con la famosa Università, i monumenti del centro storico e la celebre Cappella degli Scrovegni di Giotto, che vanta il primo bacio della storia dell’arte.