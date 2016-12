"X-Mas Pack Home Festival": già esauriti i primi abbonamenti a edizione limitata

TREVISO Dopo il successo di quest’anno, con un’edizione senza precedenti che ha visto le oltre 88 mila presenze e sul palco artisti di fama internazionale come The Prodigy, Martin Garrix e Eagles of Death Metal, 2Cellos oltre alla consacrazione ufficiale da parte del gotha dei migliori festival europei, “The European Festival Awards”, l’Home Festival sta scaldando i motori per l’ottava edizione, che si terrà a Treviso in zona Dogana dal 30 agosto al 3 settembre 2017. E lo fa con un occhio al Natale. “Pensiamo che il regalo più bello sia donare ad un amico o a un famigliare emozioni vere, che ti ricorderai per sempre”, afferma la società organizzatrice. “Ed è proprio questa l’energia e la motivazione che ci alimentano tutto l’anno”.

Si chiama “Home Festival X-mas Pack by Sun68”, è una promozione ad edizione limitata al costo di 50 euro (più i diritti di prevendita) che include l’abbonamento al festival, l’accesso all’esclusiva area vip e gadget firmati Sun68 e Hf per vivere al meglio la “Casa” trevigiana della musica e delle arti. Non sorprende che a pochi giorni dall’attivazione di questa promozione i mille X-Mas Pack messi a disposizione siano già stati tutti venduti, anche perché una volta conclusa l’offerta il prezzo salirà a 130 euro (più i diritti di prevendita) per avere questo speciale abbonamento che include l’Exclusive V.I.P. access. “Chiudiamo l’offerta a Natale, lasceremo a disposizione solo qualche decina di abbonamenti ancora in queste ore”, precisano gli organizzatori.

Da segnalare, inoltre, che la “Road map to HF 2017”, quella serie di eventi che anticipano il festival con i live di importanti artisti, è già partita lo scorso mese con il primo evento battezzato da Salmo e che il prossimo appuntamento sarà a Groenening in Olanda, poi sarà la volta di Milano e Londra “Già nella passata edizione abbiamo portato sul palco dell’Home Festival artisti di fama internazionale – concludono gli “architetti dell’intrattenimento” – e nella prossima edizione la caratura degli headliner non potrà che essere mondiale. Vi stupiremo”. Per informazioni sulla promozione “Home Festival X-mas Pack by Sun68”: Tel. 0422 1562547, WhatsApp. 393 9153027, mail: info@homefestival.eu

