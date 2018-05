Young Signorino: il fenomeno del momento arriva all'Ama Music Festival

BASSANO DEL GRAPPA A pochi giorni dalla serata inaugurale, la lineup dell'Ama Music Festival sembrava ormai completata ma, nelle scorse ore, gli organizzatori hanno voluto svelare un nuovo nome a sorpresa, destinato a far discutere.

Sarà infatti Young Signorino, giovane e controverso trapper originario di Cesena, il protagonista di sabato 9 giugno al festival che si terrà presso il parco Ragazzi del '99 a Bassano del Grappa. Irriverente provocatiorio, sconvolgente, Young Signorino (all'anagrafe Paolo Caputo) ha raccolto 8 milioni di ascolti su Youtube catalizzando su di lui l'attenzione del mondo social negli ultimi mesi. La data di Bassano sarà una delle prime occasioni per sentirlo dal vivo in Veneto, dopo il controverso concerto che il trapper ha tenuto a Padova solo pochi giorni fa. In Rete sono già state molte le critiche degli utenti verso la presenza dell'artista al festival che vanta nomi di grande rilievo come The Vaccines, The Notwist e Cosmo. L'aggiunta di Signorino è una mossa tanto provocatoria quanto destinata di sicuro a far parlare di sé.