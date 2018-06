Ama Music Festival: cancellata l'esibizione di Young Signorino

BASSANO DEL GRAPPA Il mondo della politica veneta è riuscito a fermare Young Signorino. Dopo le polemiche lanciate nei giorni scorsi dall'assessore Donazzan e dal sindaco di Bassano del Grappa, gli organizzatori dell'Ama Music Festival hanno deciso di cancellare dal programma l'esibizione del controverso trapper italiano.

Al suo posto, nel pomeriggio di sabato 9 giugno, è comparso il divertente nome di Young Contadino, usato anche dallo Youtuber Canal - Il Canal per uno dei suoi ultimi video. Sulla vera identità del misterioso contadino, gli organizzatori non hanno ancora fatto trapelare nulla ma non è da escludersi che sia proprio Canal a nascondersi dietro al nuovo artista che ha preso il posto di Young Signorino. Nelle scorse ore intanto, il festival bassanese ha dovuto fare i conti con la violenta ondata di maltempo che da giorni sta interessando il Veneto. I concerti in programma per la serata di giovedì 7 giugno, tra cui quello dei The Vaccines, sono stati annullati. Confermate invece tutte le restanti esibizioni del festival da stasera fino a domenica.