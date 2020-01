Il sottotetto: come renderlo uno spazio che tutti vorranno abitare

Tetti a falde, travi a vista, abbaini e lucernari: sono questi i dettagli che rendono unica l'atmosfera della mansarda. Il suo aspetto romantico, è spesso associato ai tetti parigini o a qualsiasi altra vista di una città europea. Questo, è uno spazio particolarmente suggestivo: per questo motivo, l'importanza di come arredare una mansarda, non deve essere sottovalutata.

Immergiti dunque in questa sfida creativa, sfruttando ogni singolo spazio a disposizione.

Valutate il vostro spazio

Misurate ogni angolo disponibile, nel vostro spazio in soffitta, non tralasciando nulla. Conoscere ogni centimetro, è fondamentale: ci sono molti modi per lavorare con grondaie basse, piccole insenature e passaggi stretti. Prendere le misure al piano di sotto e valutare gli arredi presenti, potrebbe dare un indizio concreto su cosa potrebbe andar bene. C'è spazio per un letto matrimoniale o solo per un lettino? Quel ripiano basso, andrà bene sotto la finestra o cercherete una soluzione personalizzata? Fare un po' di lavoro di gambe in anticipo, può far scorrere la vostra creatività, senza freni.

Abbracciate il romanticismo di una camera da letto in mansarda

Cosa c'è di più intimo di un letto nascosto sotto una grondaia, in una camera da letto in mansarda? Questo layout suggerisce intimità di default, quindi trasformare una mansarda in una camera per matrimoniale, è una scelta naturale. Pareti rivestite di pannelli bianchi, travi a vista, cuscini e lana, daranno l'impressione di essere in un cottage.

Inoltre, un comodo angolo letto, diventa ancora più funzionale quando si aggiungono scaffalature sottili sul comodino e contenitori ai piedi e sotto il letto. Il semi-incasso, con una scrivania sotto la grondaia. Se avete abilità di falegnameria di base e un’attitudine al fai da te, potreste costruire qualcosa di simile ad una scrivania, usando legname tagliato su misura e scaffalature, per dare carattere ed estrema funzionalità allo spazio.

Massimizzare lo spazio e la luce con il bianco

Normalmente si evita di usare il bianco puro sul soffitto, sulle pareti e sul pavimento, in un sottotetto invece, può essere proprio la cosa giusta per aprire gli spazi. Le stanze al piano superiore, hanno meno “traffico” quotidiano in una casa e quindi meno sporcizia, grazie alla loro posizione più lontana dall'ingresso della casa, quindi, non è così difficile mantenere puliti i pavimenti bianchi della mansarda, come si potrebbe pensare. Essere circondati dal bianco, è come essere all'interno di una grande nuvola gonfiata... una lontananza dallo stereotipo di soffitta stretta e buia.

Dipingere il pavimento

Che si scelga il bianco o un'altra tonalità chiara, i pavimenti verniciati possono essere una scelta intelligente in soffitta: riflettono più luce del semplice legno, e la vernice è un'ottima finitura per pavimenti in legno meno costosi (un grande aiuto per rimanere nel budget).

Utilizzare al massimo quelle pareti basse

Gli scaffali bassi, i cubi e le scrivanie, possono essere assemblati nel modo giusto per creare la soluzione di stoccaggio che si adattino alle vostre esigenze. I grandi negozi come Ikea, possono essere grandi risorse per trovare pezzi modulari, quasi personalizzati che si adattano al vostro spazio e al vostro budget.

Creare un guardaroba personalizzato

Una parete piena di armadi e altri contenitori personalizzati, vale il suo peso in oro. Se avete intenzione di utilizzare la vostra mansarda come camera da letto principale o come altro spazio di uso frequente, considerate la possibilità di risparmiare per armadi o mobili su misura - varrà la pena spendere una fortuna.

Soluzioni appropriati per le finestre

Le finestre posizionate su una parete inclinata, sono particolarmente difficili da coprire e, a seconda di ciò per cui si utilizza la stanza, si può scegliere di lasciarle nude. Ma se usate lo spazio come camera da letto, vorrete coprire quelle finestre. Le tende motorizzate, possono essere aperte dall'alto o dal basso, permettendovi di controllare facilmente la luce, anche su finestre alte e inclinate.

Provate il fascino bohemienne, del letto sul pavimento

Sia che abbiate spazio per un materasso queen-size o che abbiate solo un piccolo angolo che può contenere solo un letto matrimoniale o una culla, ci sarà sicuramente un posto ideale per un comodo letto a pavimento. Per creare un'area lounge, si consiglia di aggiungere un piccolo materasso con tonnellate di cuscini.

Utilizzare mobili bassi

Circondate un tavolino basso, con cuscini a terra per creare una confortevole zona salotto - sedersi sul pavimento farà sembrare i soffitti più alti. Allo stesso modo, i letti a piattaforma e i divani bassi, funzioneranno meglio in una mansarda rispetto ai letti a tutta altezza e ai divani ingombranti.

Appendere un lampadario o un lampadario a sospensione

Sfruttate al massimo lo spazio verticale, all'altezza del soffitto della soffitta con un lampadario a sospensione. Integratelo con lampade da tavolo - le lampade da terra tendono a sembrare strane in soffitta.

Pronto per la tua personale sfida, a trasformazione della vostra mansarda, in un perfetto e ambitissimo angolo abitativo?

Idee per lo stile della tua casa:



