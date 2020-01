Rinfresca lo stile della tua casa in poche mosse

Quando stai ridecorando una stanza che ha un disperato bisogno di un nuovo look, puoi adoperarti nella ricerca di alcuni accessori per la casa, che possono ravvivarla all'istante. Le decorazioni e accessori domestici possono riempire e cambiare rapidamente e totalmente una stanza, creando spazi degni di una copertina. È possibile scegliere tra un'ampia gamma di prodotti per l'arredamento della casa, quindi utilizza questi suggerimenti utili e incorporali nel tuo home space.

Divertiti con le decorazioni murali

Se lo spazio sul pavimento è limitato, è importante sfruttare al meglio le pareti usando ogni centimetro. Se le tue pareti sembrano un po' sterili, ravvivale con opere d'arte policrome. Il tuo collage di foto ad esempio, può aggiungere un tocco personale a qualsiasi stanza, mentre gli specchi possono far sembrare un piccolo spazio, immediatamente più grande, grazie alle loro qualità riflettenti. Non dimenticare il muro stesso! Aggiungi un po' di sapore con carta da parati colorata o scegli una parete, che farà da accento cromatico.

Decorazioni per la tavola

Se il tuo salotto ha bisogno di vita, ravvivalo aggiungendo alcuni accessori. Le foto e cornici dalla fattura ricercata, sono sempre un must, cosi come le candele che, quando accese, conferiscono un'atmosfera romantica e rilassante. I libri, in apparente ordine sparso, un pouff o una poltrona di pelle graffiata, Illuminata da una lampada stilizzata e industriale, daranno carattere densità ai tuoi spazi.

Rendi accogliente il tuo pavimento

Mentre lo spazio sul pavimento può essere limitato, c'è sempre spazio per un tappeto ben posizionato. Questo è un ottimo modo per aggiungere consistenza, colore e calore a un pavimento in legno o piastrelle. Scegli un motivo floreale tradizionale o alcuni chevron funky per iniziare, quindi abbina il tuo motivo a un tappeto berbero texturizzato o a uno più teneue e pastello.

Vivacizza i mobili di colore neutro

Uno dei modi più semplici per dare un tocco in più, è attraverso i tessuti. Muta i rivestimenti dei cuscini, copridivano, tende e coprisedia, osa con motivi audaci e apparentemente shock, ti sembrerà di abitare in una nuova casa.

Non dimenticare le tende

Vesti le tue finestre con drappeggi eleganti, audaci o anche leggeri e ariosi. Grazie alle loro dimensioni, possono conferire al contempo intimità sonora e fotoprotettiva.

