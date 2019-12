Come decorare un albero di Natale

Dicembre, il periodo più luccicante, festoso e dolce dell’anno. Subentra quasi un’emozione, quando si pensa alla dedizione e all’ amore da dedicare all’allestimento e agli addobbi, in particolar modo legate all’elemento principe che lo segnala: l’albero. Fuori quindi gli scatoloni riposti in cantina o in solaio e iniziamo a decorare!

Decorare l’albero, non è semplice come può sembrare, in realtà realizzare uno spettacolo per gli occhi, specie se si è molto esigenti esteticamente, bisogna seguire tanti importanti accorgimenti, nonché pazienza e tempo da dedicare…del resto è Natale e la cura verso le decorazioni sono parte della festività stessa, specie se realizzate da tutti i membri della famiglia.

Montare l’albero

In primis, devi deciderti ad estrarre l'albero, da dove è stato in letargo negli ultimi 11 mesi, passa ad effettuare un controllo generale, per assicurarsi che sia ancora in buone condizioni. La maggior parte delle persone, usa alberi artificiali, spesso questa tipologia, presenta rami mappati da codici colori, perché si possano collocare nella giusta posizione, lungo l’albero centrale. Se stai acquistando un vero albero di Natale, assicurati di investire in uno di buona qualità e senza spazi vuoti tra le fronde, affinché si possa ottenere un look pieno e festoso da cima a fondo.

Distribuire i rami

Se sei un perfezionista, questo è il passo che può richiedere più tempo e per una buona ragione. I rami creano la tela per le tue decorazioni, quindi devono essere sistemati perfettamente. Iniziando con lo strato inferiore di rami e salendo, raddrizza delicatamente ogni punta e sfiatala in diverse direzioni dal ramo per creare un aspetto naturale. Fai un passo indietro dopo aver sistemato ogni strato per assicurarti che tutti i rami si trovino bene insieme e che non ci siano spazi vuoti.

Posizionare uniformemente le luci

Assicurati di avere abbastanza luci per avvolgere ogni strato di rami e ricominciare da capo e risalire verso l'alto. Le luci dovrebbero sedersi più vicino al tronco rispetto alle decorazioni per creare un bagliore caldo che fa capolino tra i rami.

Le decorazioni di base

Le palline di Natale di base, sono quelle che saranno del colore principale scelto e sono quelle che normalmente si acquistano in set numerosi e spesso di grandi dimensioni, in modo da poter creare facilmente la base, partendo dal basso. Queste palline, spesso semplici, in finiture lucide a specchio, opache o anche glitterate, iniziano la tua combinazione di colori natalizi. Di solito sono in toni metallici o bianchi, che sono una base fantastica per tonalità più audaci a completamento dello stile.

Aggiungi un tocco estroso

Questa è la tua occasione per sovrapporre gli altri colori festivi, su tutto l'albero. Osa e scegli toni opulenti ingioiellati, fucsia, porpora e verde acqua. Questo è il momento in cui la decorazione e l’aspetto finale, inizia a prendere forma. Assicurati di sovrapporre questi colori in modo uniforme su tutti i rami, in modo da non avere troppa medesima tonalità, isolata in un’unica area.

Aggiungi le decorazioni extra speciali

Questa è la mia parte preferita: aggiungere le decorazioni speciali. Queste potrebbero essere le decorazioni più sgargianti che hai: disegni unici che hai raccolto durante i tuoi viaggi o i pezzi particolarmente grandi dal sapore antico o fai da te: fiori, frutti, gioielli. Per ottenere il massimo effetto, distribuiscili tra i rami, in modo che non siano troppo vicini l'uno all’altro.

Posiziona i tocchi finali e il puntale

I toppers degli alberi sono importanti, perché l'occhio è naturalmente attratto dalla cima dell'albero di Natale: sono la "ciliegia in cima"! E’ il top della tua creazione, la chiusa decorativa e narrante la tua idea. Puoi attenerti ad un look classico, usando una stella, che può essere essa stessa tradizionale o moderna, di cristallo, vetro o colorful. Al contempo se vuoi che questo elemento dia l’accento contemporaneo a tutto il tuo albero, puoi osare con materiali e forme del tutto nuove, personali e dirompenti.

Inizia ad aggiungere regali

Il tuo albero “fiorisce”, con i regali sottostanti, quindi completa il tutto, ponendo da subito un mucchietto ben impacchettato di primi regali, che faranno subito Natale.

Consigli extra

Scegliere un tema per il tuo albero di Natale può essere una decisione difficile. Moderno o tradizionale? Colorato o neutro? Suggerirei di scegliere un tema adatto al tuo arredamento e che duri per anni. Scegliere qualcosa di super trendy quest'anno potrebbe essere completamente fuori moda il prossimo Natale. Gli stili più tradizionali rimarranno di tendenza più a lungo, il che ti evita di dover acquistare nuove decorazioni anno dopo anno!

Pronto per iniziare?

Bardin - Via Selghere, 10, 31020, Lancenigo di Villorba (TV)

Garden Valcavasia - Via Valcavasia, 46 - 31034 Cavaso Del Tomba (TV)

Mercatini di Natale a Treviso