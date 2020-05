Come ricreare a casa il proprio ufficio

Ottenere il massimo dai piccoli spazi. Questa è la prima regola da adottare, quando si è costretti a dover ricreare (in assenza di uno spazio già dedicato e previsto negli ambienti di casa) il proprio ufficio a casa.

Trasformato un angolo camera da letto in un piccolo ufficio a casa; destinare ad una piccola porzione del salotto, al desk di lavoro. Il punto, è che si può fare molto con piccoli spazi, quando si ha intenzione di creare un piccolo spazio agevole, produttivo e stimolante e senza sacrificare il flusso di lavoro o il desiderio che le cose siano esteticamente gradevoli.

Di seguito, idee di design e organizzative, per piccoli uffici domestici che ti aiuteranno a trasformare uno spazio adolescenziale o una camera da letto, ricreando un pezzo del tuo ufficio.

L’illuminazione

Una delle tante gioie del lavoro nel tuo piccolo ufficio a casa, è che non devi avere a che fare con le luci fluorescenti che si trovano nella maggior parte degli edifici per uffici. L’illuminazione in casa, potrebbe non essere l’ideale: si consiglia infatti di non usare la luce ambientale preesistente, ma di giocare con una serie di punti luce, in un mix che preveda lampade a terra, da tavolo o persino candele, per un’atmosfera un po' retrò da ufficio anni ’30. Non solo questa illuminazione è più rilassante a migliore per la concentrazione, ma assume anche un concentrato lusinghiero e motivazionale.

Scrivania funzionale

Quando si dispone di un piccolo ufficio domestico, l'archiviazione tende a essere un problema. Dove diavolo conserverai le tue pile di annotazioni, agende, post it, cartelle e quant’altro? L’ultima cosa che si vuole, nella già condizione precaria, è vivere incastrati tra fili, fogli e penne, tutti, espedienti distraenti e che pongono un ulteriore freno alla chiarezza mentale e produttiva. Se ciò che sta accadendo nel mondo esterno, è al di fuori del nostro controllo, il nostro pasticcio è qualcosa che possiamo controllare. Quindi, perché le cose siano in ordine, dotarsi di una scrivania con cassetti e scomparti segreti per i cavi, è la soluzione ideale. Punti bonus se ha anche una presa USB integrata. Per ulteriore spazio di archiviazione, si consiglia di investire in schedari, vassoi da scrivania e organizzatori da parete

Aggiungi un tappeto

I tappeti rendono una stanza più accogliente e più coesa: la chiave per legare davvero la stanza (o, angolo della stanza,) è la dimensione del tappeto e il suo posizionamento. Ad esempio, se la tua mini postazione si trova nel tuo piccolo soggiorno, utilizzare un tappeto più grande crea l’illusione di disporre di una porzione di lavoro dilatata.

La scelta dei materiali

Un modo eccellente per rendere il tuo piccolo ufficio domestico più accogliente e stimolante, è mescolare trame diverse. Ad esempio, puoi mescolare la consistenza morbida di una sedia da scrivania in pelle, con un'elegante scrivania in marmo. Oppure, se vuoi dare al tuo spazio di lavoro una sensazione più radicata, puoi portare una trama più ruvida con una scrivania in legno.

Arreda con le piante

Trascorrerai buona parte della giornata alla tua scrivania, potresti anche vestirla in modo che sia visivamente stimolante e ti dia una sferzata di energia, quando inizi ad avere cedimenti. Un modo per farlo, è con piccole piante. Un’orchidea o un'altra pianta facile da curare, sarà la scelta perfetta a farti compagnia sulla scrivania in un piccolo vaso sulla scrivania.

Crea un'atmosfera

L'atmosfera in uno spazio è tutto. Il modo in cui ti fa sentire mentre ci sei dentro, fa la differenza in termini di potenziamento delle attività quotidiane. Quindi, crea un'atmosfera e preparati al successo. Oltre ad aggiungere fiori o piante da interni, puoi usare candele profumate e oli da ambiente che possano diffondersi tutt’attorno.

Rendilo unico

Il tuo spazio di lavoro, dovrebbe essere divertente da guardare e del tutto personalizzato. Questa, è la tua occasione per mostrare il tuo stile personale e circondarti di ciò che ami: pensa a topper da scrivani, penne particolari e quant’ altro mostri e parli di te.