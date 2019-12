Christmas time: idee per addobbare la casa

L'interno di una casa può essere un luogo magico durante il Natale. Che tu abbia un albero di Natale o desideri mostrare la tua collezione di pupazzetti o sfere innevate, trova l'ispirazione giusta per l'interno della tua casa.

Gli interni

Tavolo Da Pranzo

Il tavolo da pranzo, è spesso il punto focale di una cucina, quando qualcuno entra nella stanza. È qui, che è più probabile che molti ospiti si radunino per feste e pasti. Assicurati di decorarlo in un modo che mostri la tua personalità.

Meraviglioso inverno

Un tavolo da pranzo a tema “meraviglia invernale”, sarà sicuramente uno spettacolo. Copri tutto di bianco e porta sul tavolo piccole quantità di neve finta o cristalli scintillanti. Appendi i fiocchi di neve al soffitto o ad una lampada sopra il tavolo. Per qualcosa di ancora più magico, intreccia le luci scintillanti sul tavolo.

Eleganza rosso/verde

Cercare di incorporare il rosso e il verde nell'arredamento del tuo tavolo da pranzo, può essere un compito difficile. Spesso l'uso di questi colori, sottrae eleganza alle decorazioni. Tuttavia, c'è un modo per usare questi colori evitando l’antiestetico. Mescola i mirtilli rossi in ciotole d'acqua e posiziona la ghirlanda di di pino sul tavolo. Includi candele e un runner rosso scuro, per legare l'intero look, il risultato sarà molto chic.

Notturno

Se non ami il verde e il rosso, che ha un sapore un po’ troppo tradizionale, prova con nuance blu scuro. Usa runner di seta blu scuro e luci scintillanti, ricreerai un cielo notturno stellato. Se vuoi ancora più luce, puoi anche posizionare le candele sul tavolo. Sebbene questa opzione non abbia evidenti colori natalizi, è comunque bella e funziona per una cena più formale.

Idee Uniche Per L'albero Di Natale

Un classico albero di Natale, è sempre un'ottima opzione per le vacanze. Se stai cercando di cambiare e movimentare il look quest’anno, considera una delle seguenti idee per l'ispirazione.

Ornamenti Di Frutta Secca

Prova il fai-da-te quest'anno. Taglia frutta diversa come mele, arance, limoni e lime e se vuoi che abbiano un profumo natalizio, misto all’agrumato, cospargili di cannella. Cuoci le fette su una teglia per 5 ore o fino ad essiccazione. Infila i dischi di agrumi essiccati, con dello spago, guidandoti con un ago, sino a creare il tuo addobbo. Sarai pronta per posizionare sulla verde chioma del tuo albero.

Albero monocromatico

Un albero classico con un mix di colori, può essere divertente. Cambia l'aspetto del tuo albero quest'anno aderendo a un unico colore. Scegli un colore, come argento o oro, e rendi tutti gli aspetti dell'albero di quell’unica cromia, avvolgendo l'albero in luci e tessuto per abbinare i toni. Potresti persino declinare tutto il tuo natale con quell’unico colore, dai pacchi regalo, alla mise en plas, al coktail.

Mini alberi

Se non vuoi affrontare la seccatura di un grande albero o semplicemente non hai abbastanza spazio per uno imponente, prova a posizionare mini alberi, disseminati in tutta la casa. Puoi decorare un semplice pino o utilizzare un cespuglio di rosmarino per un look classico e se vuoi essere più estroso, usa una mini palma. Una mini palma, è perfetta se abiti in riva al mare.

Decorazioni Murali

Riempire lo spazio vuoto sui muri può essere difficile da fare. Vuoi avere decorazioni pertinenti senza sembrare che stai esagerando. Ricorda di attenersi alla tua personalità con qualsiasi decorazione tu decida.

Ghirlanda di cartoline di Natale

Gli amici e la famiglia sono la parte fondamentale del Natale, senza che festività sarebbe?! Questa ghirlanda, è la decorazione murale perfetta, che parla del tuo affetto verso i cari che accoglierai in casa. Usa una ghirlanda di pino, collega le estremità della ghirlanda con del filo metallico e usa mollette colorate per attaccare le cartoline di Natale. Appendi la ghirlanda nel tuo salotto o vicino alla porta d'ingresso, in modo che tutti gli ospiti possano vederla, quando entrano nella tua casa.

Calendario dell'Avvento fai da te

Il conto alla rovescia dei giorni fino a Natale, è una delle parti più emozionanti di dicembre. Rendi interattivo questo conto alla rovescia, creando il tuo calendario dell'avvento fai-da-te. Puoi creare un calendario dell'avvento come preferisci, perché si tratta solo di essere creativi. Ad esempio, è possibile tagliare le buste numerate per arrotolarle e appenderle al muro. Puoi usare piccole scatole o persino mini calze con numeri. Considera di mettere una sorpresa, come mentine o baci di cioccolato in ogni compartimento, sarà un’ulteriore mini sorpresa speciale.

Gli esterni

Non solo l'interno di una casa ha bisogno di decorazioni, ma è altrettanto importante decorare l’outdoor. Può essere difficile pensare a idee che non si limitano a posizionare le luci. Tuttavia, ci sono molti modi per decorare l'esterno della tua casa, in modi divertenti e creativi.

Il portico

Oltre alle luci scintillanti, il portico è una parte della casa che attira lo sguardo del visitatore. Decoralo in modo da mettere in mostra la tua personalità e impressionare gli ospiti.

Piante Di Natale

Un modo per diffondere il colore rosso del Natale, è con il fiore di Natale più iconico: le stelle di Natale. Puoi anche accentuare questi bellissimi fiori, con quelli bianchi più piccoli. Unisci alla fioriera in cui è posizionata la stella di Natale, dei bastoncini di zucchero o lecca-lecca formato maxi, farà subito mini villaggio di Babbo Natale. Una gioia per i più piccolI, ma anche per gli adulti, che a Natale, ritornano anch’essi bambini.

Porte spirituali

Aggiungi qualcosa in più alla tua porta di casa quest'anno. Appendi la ghirlanda di pini sulla parte superiore del telaio della porta e una corona al centro della porta. Puoi spruzzare la corona con il floccaggio in modo che assomigli alla neve. Infine, aggiungi ornamenti agli alberi circostanti e sulla ghirlanda, per aggiungere un quid al clima natalizio.

Tag

Le parole possono aggiungere molto a qualsiasi decorazione, soprattutto se sono grandi e posizionate davanti alla tua porta d’ingresso. Scegli una parola festiva, come "Gioia", "Allegria", e scrivila in lettere di legno. Puoi metterli contro una fioriera o appoggiarli vicino alla porta. Se vuoi che attirino ancora più attenzione, adornali con tessuto o luci.

Ingresso rustico

Aggiungi un tocco rustico al tuo portico, con oggetti che si trovano in genere nella foresta. Pigne profumate alla cannella e ghirlanda di alberi di pino, sono perfetti. Per un tocco di colore, puoi posizionare vecchi pattini o sci vicino alla porta e mettere cestini che contengano le stelle di Natale. Se hai mobili sulla veranda, puoi posizionare cuscini festivi su di essi. Per altre decorazioni esterne, considera la confezione di regali falsi. Se hai delle scale, puoi mettere un pacco regalo su ogni gradino, che gli ospiti ammireranno salendo verso la porta d’ingresso, infonderai immediatamente calore natalizio.

Decorare per le vacanze, è un'attività divertente e un ottimo modo per legare con i membri della famiglia. Onora le persone che ami, mettendo le loro cartoline di Natale e altre foto delle vacanze, in casa. Cerca di decorare le parti della tua casa che gli ospiti vedranno di più, come il tavolo da pranzo e il salotto, nonché l’ingresso. Ricordati di divertirti e usalo come modo per esprimere la tua creatività e cura verso chi ami.

Buona decorazione!

