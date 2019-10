Le zucche, preziosi decori autunnali per la tua casa

I primi freddi sono arrivati e sulla tavola non possono mancare le zucche invernali, consumate da oltre 10.000 anni da Aztechi, Inca e Maya.

Ricche di sostanze nutritive, dal sapore avvolgente e dal colore che riscalda l’anima, quando le porti tavola: zuppe, tortelli, creme, torte. Le zucche, posseggono anche un appeal estetico meraviglioso, sono un naturale oggetto d’arredamento autunnale. Rendiamole protagoniste dunque, non solo delle nostre tavole, ma anche per arredare e donare un tema identificativo al tuo autunno.

Zucche ovunque

Halloween è dietro l’angolo e più si avvicina la data, maggiore è la probabilità di incontrare vetrine, case e aree negli store, addobbate a zucche arancioni, sono ovunque. Finalmente un’aria nuova e svecchiata, porta novità, è possibile osare , con bellissime zucche bianche, blu, capaci di donare un po’ di varietà al mood autunnale negli ultimi anni.

Le zucche gialle esistono da alcuni anni, ma fino a poco tempo fa non sono state facili da trovare. Ora le vediamo spuntare più frequentemente nei negozi di alimentari, il che è una buona notizia per coloro che cercano qualcosa di leggermente diverso, da aggiungere al loro arredamento autunnale. Queste splendide zucche brilleranno sia mostrate da sole, ma in particolare mescolate con le classiche arancioni e abbinarle, osando, con quelle “pop art”, citate prima.

Le varietà

La varietà più popolare di zucche gialle è giustamente chiamata "luce del sole ", scoperta alcuni anni fa da Brent Loy, un genetista delle piante nel New Hampshire che ha trascorso decenni a coltivare più di 60 nuove varietà di zucche e meloni . È interessante notare che "la luce del sole ", insieme ad un'altra varietà gialla, chiamata "Occhio di gufo", fu un risultato non voluto, nate dal tentativo di allevare zucche bianche. Invece di demolirne il raccolto, Loy, decise di vedere se fossero comunque risultate interessanti al pubblico.

La "luce solare" ha una tonalità giallo così chiara che sembra quasi brillare, non è troppo grande e né troppo piccolo, in genere cresce fino a otto chili, quindi è facile poterla collocare ed ottenere corner decorativi perfetti. Se si desidera qualcosa di un più grande da intagliare invece, c’è il “Mellow Yellow", un'altra nuova varietà di zucca a buccia gialla di circa 20 chili.

Se non riesci a trovare queste zucche, puoi provare a coltivarle da solo. Numerosi cataloghi di semi, offrono in vendita di semi "Sunlight"e poiché la stagione della piantagione delle zucche è primavera, avrai un anno intero per pianificare il tuo prossimo Halloween e cominciare a visualizzare i tuoi risultati decorativi autunnali.

Mettiamoci all’opera!

Scatena la creatività e lasciati guidare dall’armonia cromatica e dal tuo gusto. Un po’ di attenzione con scovolini e coltellini che ti permetteranno di aprire, scavare e intagliare la tua zucca, piccola o grande che sia e non resta che cominciare. Per realizzare un meraviglioso centrotavola, usa una zucca di medie dimensioni e abbastanza liscia, che può essere privata dello “scalpo”, scavata, sostituendo la polpa ad una candela. Alla base e tutt’attorno, potresti tenere assieme ( avvalendoti di silicone a caldo e/o di filo di stagno), dei fiori dai colori forti e vivi e foglie d’edera, ormai color ruggine e arancio spento, andando ad enfatizzare la palette calda. Avrai realizzato un centro tavola di sicuro effetto e dal sapore country chic.

Vuoi uscire dai canoni cromatici convenzionali? Osa dipingendo le tue zucche di rosa, blu, viola, diventeranno un oggetto d’arredamento di grido, in linea o a dissacrare, lo stile di un particolare ambiente della tua casa, sposandone la modernità. Di la verità, non vedi l’ora di metterti all’opera e trasformare la tua casa.

Bene, ricorda prima di passare ai pennelli, cera e colla, di preservare e conservare la polpa estratta, la userai più tardi per un delizioso piatto per la tua famiglia.

A tutta zucca:

