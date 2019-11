Massimizza il tuo piccolo corridoio, con questi semplici trucchi decorativi

Il corridoio, è spesso uno degli spazi più trascurati nelle nostre case, una discarica per scarpe, cappotti, posta, chiavi e tutti gli altri accessori generali che afferrate all'ultimo minuto mentre uscite di casa. Tuttavia, come primo spazio che gli ospiti vedono quando entrano nella tua casa, vale la pena spendere del tempo e sforzi, per garantire che il tuo corridoio, abbia un fattore wow istantaneo. In un piccolo corridoio è meglio attenersi a una combinazione di colori neutri su pareti e pavimenti per migliorare la sensazione di luce e spazio, quindi iniettare colore con opere d'arte, fiori e ornamenti decorativi.

La pavimentazione resistente, è una buona idea in quanto il corridoio è una zona “trafficata”: il legno, la pietra sono scelte pratiche e esteticamente valide. Le pareti dipinte, sono un'opzione popolare, perché più facili da ritoccare se le pareti sono sfregiate e segnate, ma la carta da parati per questi spazi di servizio, sta tornando, scegli un modello delicato, che aggiungerà interesse senza essere schiacciante. Posizionare uno specchio su una parete, è un buon trucco perché la luce possa rifrangere e contribuire a rendere lo spazio big impressive.

È importante eliminare il disordine, quindi investi in alcune pratiche soluzioni di archiviazione, come una seduta con contenitore incorporato, una consolle con comodi cassetti, scatole o cestini e, naturalmente, una barra appendiabiti o pioli per cappotti e cappelli. C'è una vasta gamma di scelte disponibili da mobili moderni aerodinamici a bauli antichi, quindi qualunque stile tu stia cercando, sei obbligato a trovare qualcosa per soddisfare le tue esigenze.

Aumenta il senso dello spazio nella tua hall d'ingresso e fai una favolosa prima impressione con queste piccole idee.

Goditi la praticità dello scaffale intelligente

Una semplice mensola, sopra i contenitori nascosti, offre il posto perfetto per le chiavi, accogliendo vasi di fiori e foto di famiglia per dare un tocco di personalità al tuo piccolo corridoio. Una comoda panca offre un'area di seduta elevata, dove i cestini possono essere sistemati ordinatamente sotto, sfruttando al meglio lo spazio limitato. Gli specchi sono sempre un'ottima idea per piccoli spazi, per riflettere la luce. In un corridoio, diventano ancora più preziosi, per controllare rapidamente i capelli prima di uscire di casa. Uno specchio con una mensola in un corridoio, beh, è ​​solo magia! Ottieni la luce, il riflesso e un posto per far apparire cose da ricordare o ricordi da mostrare. Lo spazio diventa immediatamente identificabile e vivo.

Massimizza lo spazio, con l'archiviazione su misura

Massimizza il potenziale decorativo dello stoccaggio, scegliendo unità aperte integrate, anziché chiuse con ante. Cassettoni, cesti da celare sotto asole o panche murate lungo il corridoio, daranno un senso estetico country e funzionale ma senza apparire come confusione sparsa lungo tutto il perimetro. Aggiungi un tocco estivo al tuo corridoio con un tocco di sole. L'area sotto queste scale sarebbe uno spazio buio e poco interessante se non fosse per il lampo edificante della carta da parati gialla che rallegra la stanza senza fine. Un cestino giallo, abilmente usato come deposito per le scarpe, aggiunge un tocco moderno. Mescola i toni dal girasole alla sabbia con una panca indipendente e un appendiabiti in legno di faggio riscaldato.

Aggiungi profondità

I corridoi che constano di una scala interna, con gradini che corrono su una parete solida piuttosto che balaustre aperte, possono essere tra gli spazi più difficili da decorare. Sfrutta al massimo questo piccolo spazio, facendone una caratteristica. Una scala in rovere, risulta un elemento altamente estetico, impiantato in una parete verniciata di grigio neutro, offre un contrasto visivo notevole, emergendo da esso.

Geometrie cromatiche

Forme miste modellate, design geometrico e marmo classico, per un look senza tempo ed elegante. Trasforma il tuo punto focale, in un bouquet di fogliame verde fresco, piantandolo in una fioriera laccata più grande della pianta. “Rompi” la classica distesa di bianco e grigio, con un colore vibrante: il giallo è un piacere in uno schema contemporaneo.

Wood mood

Combina tre finiture in legno per dare un corridoio stile semplice ma elegante. Rivesti le pareti con pannelli a linguetta e scanalatura verniciati bianchi per mantenere lo spazio luminoso e aperto, quindi porta in una cassettiera in rovere facile da vedere e un classico appendiabiti verniciato nero per un fascino vintage. Dai personalità allo spazio con accessori personali e una bella brocca di fiori colorati.

Il potenziale delle piante

Se il tuo corridoio è troppo piccolo per ospitare mobili di grandi dimensioni, potresti comunque avere lo spazio per adattarsi a una consolle, una sporgenza o uno scaffale stretti o utilizzare un davanzale, se ne hai uno. Pensa alle possibilità decorative delle piante in vaso. Selezionale in base alla forma e alle dimensioni scultoree e usa vasi e fioriere per gli elementi di colore. Crea una linea di esemplari allegri che saranno belli come qualsiasi immagine. Inoltre, puoi mutare le singole piante o vasi, tante volte l'umore e la stagione suggerisce.

Spingi sul colore

Opta per uno stile moderno, inondando di colore il corridoio, che da angusto e sacrificato, può diventare un fulcro artistico interessante, vivacizzato ad esempio, dalle scale, se presenti, dipinte. Scegli una sorprendente vernice blu sui montanti delle scale e attira l'attenzione su di loro con gradini e fondali bianchi brillanti. Porta in una tonalità di accento contrastante e utilizzalo in soli due punti: un singolo montante in cima alle scale e una lampada a sospensione caratteristica. Funziona particolarmente bene nel giallo vibrante e vivificante. Termina con un grande specchio dorato.

Trasforma il piccolo in accogliente

Massimizza il fattore "avvolgente", ponendo l’accento proprio su questa caratteristica spaziale angusta. Per un'atmosfera rustica, unisci mobili e contenitori per un look, che suggerisca relax anziché ingombro. Ammorbidisci con cuscini da simpatiche texture e appendi ganci tradizionali per cappotti e cappelli, in modo che possano essere visti piuttosto che nascosti. Usa lo spazio sotto la panca per mostrare accessori autentici, a completamento di questo mood intimo e raccolto

.Alleggerisci

Rifletti la luce con un display di specchi interessanti. I corridoi angusti, spesso, mancano di finestre e gli specchi e le superfici riflettenti, sono la classica soluzione per migliorare la luce e la rifrazione della stessa. Scegli un mix di design e forme, che controbilanceranno l'atmosfera dell'era spaziale con un tocco retrò. Completa il tuo schema con un tappeto di colore "polvere di luna".

Diventa artistico

Rendi interessante una scala semplice, creando la tua galleria personale. Dipingi immediatamente l'area dietro le scale con un rosso intenso e deciso, che attirerà sicuramente l'occhio, quindi appendi la tua collezione scelta di stampe incorniciate e opere d'arte. Scegli un mix di cornici dorate e nere, per riflettere la diversità della tua collezione e mantieni l’area libera, da look pulito e ordinato, che non distragga dalla tua galleria.

Obiettivo: calda eleganza

Inizia con imprinting che dia un caloroso benvenuto nella tua dimora, con uno schema decorativo elegantemente semplice. Crea un corridoio invitante, con uno sfondo di pareti verdi rilassanti e raffinate, mobili in legno naturale e dai toni chiari. Scegli i mobili come lo specchio, la console e la luce decorativa, che lavorino all'unisono a creare un'atmosfera familiare e calda. Continua lo schema coordinato, con accessori color crema, come brocche e lanterne.

Proverai una di queste idee eleganti e piccole per decorare il corridoio?

