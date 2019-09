Le piante d'appartamento, per persone senza pollice verde

Anche se a volte frustrante, imparare a fare il giardinaggio può essere un processo lungo, ma alla lunga potresti avere grandi soddisfazioni. Dalla semina all'irrigazione, i coltivatori inesperti possono sentirsi negati. Di seguito, dieci piante d'appartamento adatte au casi estremi e che quasi sicuramente prospereranno. Queste opzioni facili da coltivare, non solo aggiungeranno colore e vita al tuo spazio interno, ma faranno sentire i coltivatori neofiti, come un professionisti esperti, in pochissimo tempo. Come sempre, assicurati di ricercare ogni pianta prima di crescerle e tieni presente che alcune piante d'appartamento, sono tossiche per gli animali domestici o i bambini piccoli in casa.

Piante ad aria o Tillandsia

Queste piante, sono completamente diverse rispetto a qualsiasi altra pianta, in quanto in realtà non richiedono suolo per crescere. La maggior parte delle piante ad aria, si comporta bene con frequenti nebulizzazioni o brevi periodi di immersione in acqua, per mantenere livelli adeguati di umidità.

Pianta ragno

Le piante ragno, sono un'altra grande opzione per coloro che hanno la tendenza a trascurare le piante d'appartamento. Forte e robusto, dal fogliame sottile, amano la luce solare indiretta. Le piante di ragno, si propagano anche piuttosto rapidamente in primavera, permettendo così al coltivatore, di costruire la sua collezione di piante.

Echeveria

Le piante succulente, variano notevolmente per dimensioni e forma. In effetti, piante succulente come l' echeveria, sono disponibili in una vasta gamma di colori. Sono una buona opzione per i climi secchi, è ovvio che le piante grasse sarebbero una buona scelta, per coloro che a volte dimenticano di annaffiare le piante d'appartamento. Cresciute in uno spazio luminoso, le piante grasse riempiranno prontamente i vasi loro dedicati, capaci di offrire un'interessante estetica indoor.

Aloe Vera

Un'altra pianta succulenta l' aloe vera, popolare oggi, per le incredibili proprietà e la forma interessante. Le piante di aloe vera, sono in grado di tollerare una vasta gamma di luce e annaffiature varie o poco frequenti.

Il giglio della pace

Questa pianta, offre ai coltivatori un fogliame verde, lussureggiante e lucido. Insieme ai suoi grandi fiori bianchi, è facile capire perché questa pianta sia una scelta così popolare per le piante d'appartamento. Sebbene le piante, possano crescere fino a diventare abbastanza grandi, sono in grado di prosperare anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Pothos

Con le loro foglie cerose, i pothos possono essere un'aggiunta interessante al verde d'appartamento. Lodato da molti, per la capacità di aiutare a purificare l'aria, questa pianta può anche resistere a proprietari negligenti.

Cactus di Natale

Come si potrebbe immaginare, sono vari i tipi di cactus a poter essere coltivati ​​al chiuso. Una di queste piante, il cactus di Natale, è un candidato ideale per coloro che desiderano coltivare piante che fioriscono al chiuso, durante l'inverno. Sebbene questa pianta tollera condizioni di scarsa luminosità, vive meglio, quando viene coltivata in luce indiretta.

Ghisalba

Sebbene la Ghisalba raramente fiorisca al chiuso, il suo bellissimo fogliame lucido, lo rende degno di essere coltivato come pianta d'appartamento. Come suggerisce il nome, queste piante, sono forti e possono resistere a condizioni avverse in casa.

Dieffenbachia

Conosciute anche come dumbcane, queste piante offrono ai coltivatori uno straordinario fogliame variegato, che diventerà sicuramente un punto focale dello spazio di crescita. Le piante di Dieffenbachia, sono adattabili a molte condizioni di crescita, tuttavia, il terreno di coltura, dovrebbe essere ben drenante.

Sansevieria o pianta serpente

Conosciuta anche come lingua della suocera, la pianta serpente, è un'altra pianta d'appartamento durevole, con fogliame verde intenso e dalle molte varietà e forme variegate disponibili. Le foglie rigide e verticali, offrono un aspetto scenico importante.

È fuori da ogni dubbio, dunque, che saper scegliere le giuste piante vi aiuterà a rendere il vostro ambiente ancor più personale e gradevole, oltre che salutare e soprattutto ti libererai dell'orrendo soprannome di killer delle piante.

Andiamo a comprare tante bellissime piante, vediamo dove:

Vivaio online

Bardin - Via Selghere, 10, 31020, Lancenigo di Villorba (TV),(uscita Treviso Nord A27)

Aggio vivai - Via Emiliana 16, S. Cristina di Quinto 31055 (TV)