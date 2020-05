L'uso del colore in uno spazio, è uno degli aspetti più difficili dell’interior design. Tuttavia, quando si utilizza il colore nel Feng shui, può essere utilizzato come strumento efficace per dirigere l'attenzione e coltivare l'energia di un'area specifica. Può essere allettante evitare completamente il colore e appoggiarsi in modo austero e spartano al minimalismo o al total back & white.

Il colore è estremamente importante, è arricchente ed energizzante. Il colore è essenzialmente la luce, elemento fondamentale della nostra vita.

I devoti del Feng shui, credono che alla base di tutte le cose vi sia una vita vibrante e una forza energetica. I colori portano con sé la stessa forza, motivo per cui è di vitale importanza comprendere i significati di ciascun colore. Gli appassionati e devoti, credono che la vita in casa e quindi dei campi energetici collettivi, sono legati a doppio filo con la persona e la casa, in un concerto energetico.

Quindi il colore è un aspetto caratterizzante per il Feng shui, ma cosa significa ogni colore per l'energia di una casa o di uno spazio?

Rosso

Il rosso attira innegabilmente l'attenzione, ma cosa rappresenta nel Feng shui? Simboleggia il fuoco e la sua intensità, il rosso è considerato un colore fortunato. Può essere utilizzato per reindirizzare energia e attenzione in uno spazio e può anche rappresentare una natura audace e calda. Tuttavia, la logica suggerisce che in presenza di stati d’ansia o insonnia, un colore stimolante come il rosso non è adatto alla tua condizione.

Arancio

L'arancione è considerato un "colore sociale". Si pensa che aumenti la connessione, la creatività e la conversazione. Un colore utile per le persone in ripresa dalla depressione o dagli abusi, perché potenzialmente capace di essere una fonte motivazionale da cui attingere. Non tutti in effetti si è fan dell’arancio, fortunatamente si può attingere dal vasto bacino di sfumature cromatiche inerenti, perfettamente adattabili allo scopo potenziatore d’energia nello spazio abitativo.

Giallo

Il giallo è un colore molto felice, edificante e stimolante nel Feng shui. Pensa a quando sì è invasi di sole in viso o nella propria casa: la sensazione è vibrante e ci si sente immediatamente su di morale. Lo stesso si verifica, se aggiungi una pennellata di giallo alla tua casa. Prova ad aggiungere ai tuoi “spazi sociali”, come la sala da pranzo o la cucina, questa luminosa totalità. E se vuoi osare, dopo aver verificato che questo colore ti si confà per davvero, si potrebbe addirittura, far entrare nella camera da letto e in altre aree dedicate al relax.

Verde

Il verde è benefico e “buono”. Gli aspetti benefici sembrano quasi infiniti. Il pimento può essere calmante, curativo e riequilibrante. Rappresenta la crescita (pensa alle piante) e l'abbondanza. Il verde è un'ottima opzione di scelta destinato alla sala da bagno, come se fosse un continum sensazionale visivo, provocato dalla doccia. È un colore che non ha davvero limiti, puoi ridipingere molteplici aree della tua casa con questa tinta, scoprendone i mille vantaggi psicosomatici che se ne possono trarre.

Blu

Come con la maggior parte dei colori, la tonalità del blu può fare la differenza quando si tratta di Feng shui. Può essere diviso in due tonalità: blu verde e blu profondo. Il primo dei due rappresenta la giovinezza e la fiducia (perfetto per lo spazio di un adolescente). Il blu più intenso, rappresenta una saggezza e un'introspezione più mature, ma può anche rappresentare il lutto nell'antica cultura cinese, quindi dovrebbe essere usato con parsimonia.

Viola

Il viola è spesso associato all'abbondanza e alla dignità. Tuttavia, può anche agire come agente calmante o persino spirituale. È il culmine del blu e del rosso, forza e cala al contempo dunque, il meglio delle due tonalità da cui prende vita. Il viola, è un'ottima tonalità per provare a punteggiare i tuoi spazi, il consiglio è poterlo adottare nella gamma più chiara (violetto, indaco, glicine), nella camera matrimoniale, a conferire una nota romantica.

Rosa

Il rosa, è il colore della compassione e della cura. Certo, è anche caratterizzante l'amore e il romanticismo. Nel complesso, il rosa ha un effetto positivo in qualsiasi spazio. Può essere associato con gentilezza e innocenza, ed è la tonalità perfetta per un asilo nido, una nursery e una camera da letto.

Marrone

Il marrone, è un colore che può sembrare difficile, poco brillante e quind spesso scartato a priori per ridipingere degli spazi in casa. Il marrone ricorda le radici e la natura, quindi ha spesso un effetto confortante e centrante in una casa. È considerato un colore stabile e motiva i sentimenti di sicurezza, rendendolo un'ottima scelta da aggiungere negli spazi familiari in quanto può migliorare l'onestà ed è un catalizzatore per il cuore.

Sia che abbia appena acquistato casa o che voglia rinfrescarne gli spazi, correggendo e indirizzando il flusso energetico della tua casa, dopo questa guida, sarai in grado di agire correttamente dando il colore adatto per i tuoi significati, secondo i dettami del Feng shui.