Tende insonorizzate: funzionano davvero?

Le tende insonorizzate sono semplici da appendere, relativamente economiche, disponibili in una grande varietà di stili e funzionano incredibilmente bene, ma è importante capire esattamente cosa possono e non possono fare. Come la maggior parte delle cose, le tende insonorizzate non sono una cura miracolosa, ma possono avere un effetto enorme, se vengono utilizzate correttamente. Ecco cosa devi sapere.

Le tende insonorizzate sono un po' fuorvianti

Le tende insonorizzate in realtà non sono insonorizzate. Ciò significa che se installi tende insonorizzate, aspettandoti che tutti i suoni scompaiano magicamente, potresti rimanere deluso. Ciò che fanno, è catturare e assorbire un'enorme quantità di suono in entrata, riducendo la quantità di suono che arriva in casa. Sebbene ciò significhi che i suoni silenziosi verranno sostanzialmente filtrati, rumori più forti come il traffico e i cani, saranno comunque udibili ma notevolmente attutiti.

Come entra il suono in casa tua?

Il suono può entrare in casa in due modi. Le onde che compongono il suono, sono onde di compressione effettive, che viaggiano attraverso i materiali, molto spesso l'aria, fino a quando non raggiungono il nostro orecchio, che ci consente di ascoltarle. Le onde sonore possono anche viaggiare attraverso oggetti solidi, altrimenti non si potrebbe mai essere in grado di udire i suoni dall'esterno, una volta chiuse le porte e finestre. Viaggiare attraverso oggetti solidi, fa sì che un suono perda un'enorme quantità di energia e il volume di un suono, è direttamente correlato a quanta energia ha. Capire il processo alla base ci consente di capire esattamente perché le tende insonorizzate sono così efficaci.

Come funzionano le tende insonorizzate?

Se confronti una tenda insonorizzata con una tenda normale, noterai diverse grandi differenze. Vediamo quali:

• Le tende insonorizzate, sono molto più grandi delle tende normali; tende come questa, tendono ad essere enormi, con una lunghezza di caduta che può quasi raggiungere il pavimento e una larghezza molto più ampia della larghezza delle finestre. Coprire tutta l’area di interesse, consente il contenimento della maggior parte dei suoni, ed è qui la sua efficacia. Anche avere una piccola area intorno alla finestra scoperta farà passare molto suono. Secondo gli esperti, un'area piccola dell'1% scoperta, può far passare fino al 50% del suono. Qui sta la differenza!

• Le tende insonorizzate, sono incredibilmente spesse e dense: più spesso e più denso è un materiale, maggiore è l'energia di un'onda sonora che può trapelare da essa, riducendo il volume quando raggiunge le orecchie.

• Le tende insonorizzate tendono ad essere ruvide, porose e hanno pieghe molto profonde: queste cose fanno una differenza significativa, quando si smorza un suono. I suoni, sono onde che viaggiano nell'aria. Quando colpiscono qualcosa, ne rimbalzano e più piatta è la superficie che colpiscono, più coerente è l'onda sonora che ritorna. Ecco perché l’eco si rivela in tutta la sua energia, in luoghi dove non vi sono interferenze materiche, che possano deviare i suoni.

Funzionano davvero?

Le tende insonorizzate, non sono solo efficaci per attutire i suoni esterni. Ci sono altri enormi vantaggi, che possono anche contribuire a dormire meglio la notte e addirittura risparmiare denaro. Le tende insonorizzate, normalmente fungono da tende oscuranti (in effetti, potresti persino vederle pubblicizzate come tende oscuranti e non segnalate come insonorizzate). Quindi, il tuo nuovo investimento, servirà non solo ad isolarti dai suoni esterni, ma contribuirà anche al tuo benessere visivo, permettendo un sonno riposante e soddisfacente. Le tende insonorizzate ti faranno risparmiare sul riscaldamento Altra grandioso contributo, al benessere abitativo ed economico, riguarda la dispersione di calore. Fino al 35% del calore prodotto dalla tua casa, può essere perso attraverso finestre scarsamente isolate e avere un'altra barriera spessa, rallenterà questa dispersione. Ciò si traduce in inverni più caldi, estati più fresche, bollette energetiche più basse e gioia per le proprie finanze.

Come scegliere le migliori tende insonorizzate

Non tutte le tende sono create allo stesso modo, quindi ecco cosa cercare quando si acquistano le tende.

Dimensione

Normalmente, quando acquisti tende, le vuoi dimensionare in base alle tue finestre. Ma con le tende insonorizzate, più grande è, meglio è. Cerca la massima copertura. Non lesinare, l'opzione migliore è che siano dal pavimento al soffitto, significativamente più larghe delle tue finestre, in modo che possano raggrupparsi e piegarsi, il più profondamente possibile.

Peso

Il peso di una tenda, mostra la sua densità e più una tenda è spessa e densa, migliore sarà l'assorbimento del suono. Inoltre, una tenda più spessa, lascerà passare meno luce, quindi se acquisti anche tende insonorizzate per bloccare la luce esterna, sceglile di mole importante.

Rotaie per tende

Stai acquistando tende grandi e pesanti? Potrebbero pesare oltre un chilo, quindi assicurati che i binari per tende esistenti, siano in grado di sostenerle. Potrebbe essere utile considerarne la sostituzione, con binari più resistenti. Un set pesante di ganci per montaggio a soffitto, ti darà la massima copertura dal pavimento al soffitto che stai cercando e ti daranno maggior sicurezza nel tempo, se montati correttamente.

Livelli

Infine, dovresti cercare una tenda con più livelli. Più strati significa più peso, più spessore, più assorbimento acustico. E anche più costi. Ma ne vale la pena. Le tende insonorizzate sono un ottimo investimento e dovrebbero essere prese seriamente in considerazione, da chiunque subisca molto inquinamento acustico nella propria casa. Anche solo mettere tende a prova di rumore nella camera da letto, può avere un impatto significativo sulla qualità del sonno che ricevi.



Se stai cercando le migliori tende insonorizzate, dovresti segui questi consigli:

