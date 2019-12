Cesti di Natale, ma fatti in casa

Sei invitato ad una festa di natale da amici o parenti, vai a trovare gli zii, nonni o i suoceri: un cesto di Natale, ricco e ben organizzato, si rivela essere la soluzione perfetta! Creare e organizzarlo al meglio, è il divertimento, ma pensate se lo si riempie di cose e prodotti realizzati da noi stessi, da semplice raccolta di oggetti, si trasforma in un vero regalo personalizzato e dedicato. Ecco alcuni suggerimenti:

Candele fatte in casa

Realizzare delle candele profumate e colorate, è molto più facile di quanto sembri. Tutto quello che devi fare, è mettere le mani su alcuni fiocchi di cera, stoppini di candele e un semplice contenitore di vetro, come un barattolo di vetro o anche qualche vecchia tazza da tè e puoi creare le tue candele per illuminare la casa dei tuoi cari. Con un po' di olio essenziale o erbe e fiori aromatici essiccati, puoi facilmente trasformarli in candele profumate!

Cioccolatini e Dolci

Non sarebbe Natale senza un po'di dolcezza. Ci sono tutta una varietà di biscotti, torte e dolci che puoi facilmente preparare, in linea con il clima natalizio ( pan di zenzero, , biscotti alla cannella) o in linea con la propria tradizione regionale, da impacchettare, per una gustosa sorpresa alla tua famiglia e ai tuoi amici. Porterai un pezzo di te e del tuo talento in cucina.

Vino e alcolici fatti in casa

Ora questo potrebbe richiedere una pianificazione un po' più avanzata, vista la tempistica per la preparazione e fermentazione, ma i risultati possono essere piuttosto impressionanti e i tuoi sforzi saranno sicuramente apprezzati. Il vino è un po' più complicato da realizzare a casa e ottenere i migliori risultati, tuttavia se hai esperienza nella vinificazione, la tua "annata fatta in casa", potrebbe essere un'ottima aggiunta a un cesto regalo. Tuttavia, alcuni liquori sono molto facili da preparare a casa come regalo di Natale. Il limoncello, ad esempio, è sempre il grande atteso, magari con i limoni del proprio agrumeto.

Marmellate e Chutney fatti in casa

Con un po' di frutta, zucchero e cura, puoi preparare lotti di deliziose marmellate, che tutta la tua famiglia apprezzerà. Che sia dolce o salato, ci sono molte varietà di prodotti conservati o in scatola che puoi facilmente creare da solo. Sia che tu produca i tuoi chutney, i sottaceti o anche i condimenti come la salsa piccante, questi si adattano perfettamente a un cesto regalo fatto in casa.

Sapone Fatto In Casa

Come per le candele, questo è un modo adorabile per aggiungere un tocco fragrante al tuo regalo. Sapone e articoli da toeletta, sono regali di Natale comuni e quest'anno per stupire il tuo fortunato destinatario, potresti fare il possibile e creare saponi fatti in casa. Con alcuni fiocchi di sapone, olii essenziali e persino alcuni fiori secchi, è molto facile mescolare e creare le proprie combinazioni.

Tè fatto in casa

Lo sapevi che con alcuni petali di fiori secchi, frutta ed erbe, puoi realizzare facilmente le tue miscele di tè. Imballa e mescola le tue combinazioni o mescola un tè classico, che conosci possa amare la persona cui è destinato.

Olio d'oliva infuso

Ora ovviamente, a meno che tu non abbia molte olive a portata di mano, produrre l'olio stesso è probabilmente fuori discussione. Tuttavia, con un po' di olio extra vergine di buona qualità e un po' di pepe, erbe, aglio o peperoncino, puoi creare deliziosi oli infusi da aggiungere al tuo cesto regalo ed aggiungere un tocco gourmet.

Formaggio Marinato e Olive

Per una gustosa aggiunta mediterranea al tuo regalo, potresti aggiungere alcune prelibatezze marinate, come olive e formaggio. È abbastanza facile da fare: seleziona un bel barattolo, alcuni ingredienti di qualità e qualunque erba e spezie pensi che aggiungerà il giusto sapore e forse un'etichetta finale scritta a mano.

La cosa grandiosa di tutti questi suggerimenti, è che possono anche essere acquistati nei negozi se si ha fretta di preparare tutto per le vacanze. Tuttavia, se vuoi aggiungere quel tocco in più di magia natalizia personale, puoi aggiungere il tuo tocco artigianale a una sorpresa festiva.

Suggerimenti per realizzare il tuo cesto di Natale:

