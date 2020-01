Qual è il miglior pavimento per un bagno?

La pavimentazione, è un aspetto importante da considerazione, quando si progetta un bagno, ma non è sempre facile. Quando si sceglie un materiale per la pavimentazione del bagno, è necessario considerare la sicurezza, i costi, la manutenzione e l'estetica e ogni tipo di pavimentazione ha i suoi pro e contro.

Analizziamo i diversi materiali, disponibili in commercio

Marmo

Il marmo, è un materiale sempre più popolare per i pavimenti del bagno. Può rendere grandi anche i bagni più piccoli.

La qualità del marmo, varia enormemente, quindi molto dipende dal tipo di marmo che acquisti. Noterai la differenza se acquisti cose di alta qualità, ma devi essere consapevole che spenderai di più.

Pro:

Ampia gamma. Creato in tutti i tipi di colori e disegni, in modo che possa funzionare esteticamente, con qualsiasi combinazione di colori che usi nel tuo bagno.

Temperatura. Essendo un ottimo conduttore di calore, puoi abbinarlo al riscaldamento a pavimento Facile da sostituire: Se una tessera di marmo viene incrinata, puoi sostituire solo quella tessera.

Contro:

Graffi. è soggetto con estrema facilita a graffiarsi e quei graffi, sono difficili da riparare. Una volta che una piastrella di marmo viene danneggiata, probabilmente dovrai comprarne una nuova.

Incline a scolorimento. Le sostanze acide, come i comuni prodotti per la pulizia della casa, possono scolorire le piastrelle di marmo. L'effetto è permanente, quindi dovresti stare attento a come pulisci e mantieni un pavimento di marmo.

Incline alla penetrazione dell'acqua.

Difficile da installare. Se non viene fatto correttamente, il marmo si romperà, si spezzerà o si scheggerà, quindi considera di farlo installare da un professionista. Ciò aumenterà il costo complessivo.

Scivoloso. Quando lucidato, risulta molto scivoloso, quindi non è l'opzione migliore, se i bambini piccoli o anziani in casa.

Costoso. Rispetto a molti altri tipi di pavimenti per il bagno, è un’opzione notoriamente di livello più alto.

Vinile

Il pavimento in vinile è economico, facile da mantenere e resistente. Sostituirlo può essere una seccatura, ma il vinile è una delle migliori opzioni di pavimentazione del bagno se hai un budget limitato.

Pro:

Bassa manutenzione. Il vinile non ha bisogno di molta pulizia o cura.

Resistente all'acqua. L'acqua non filtrerà facilmente, attraverso un pavimento in vinile.

Temperatura. Caldo in inverno, quindi non è spiacevole camminare a piedi nudi.

Economico. È uno dei materiali per pavimentazione da bagno, più economici disponibili.

Durevole. Spesso dura almeno 20 anni.

Resistente alle macchie. La pulizia del vinile con comuni spray domestici, non lo danneggerà né scolorirà.

Facile da installare. Non è necessario essere un esperto fai-da-te per installare il vinile, quindi puoi risparmiare un po' di soldi, non assumendo un professionista.

Contro:

Non biodegradabile. Il vinile, non è l'opzione migliore per l'ambiente, perché è difficile da riciclare.

È soggetto a ingiallimento con l'età. Sebbene il vinile duri a lungo - di solito almeno 20 anni, non sembra mantenersi al meglio. Invecchiando, il vinile diventerà giallo, il che non risulta essere esteticamente il top da pensare.

Difficile da riparare. Sebbene il vinile sia resistente, è difficile da riparare se qualcosa va storto. Nella maggior parte dei casi, dovrai sostituirlo completamente.

Bambù

Il bambù, è una scelta insolita di pavimenti per il bagno. Il suo aspetto distintivo ed elegante, gli conferisce un fascino unico. Altresì, non è una soluzione priva di problematiche.

Quindi, a meno che tu non sia davvero innamorato del look, non è il miglior pavimento per il tuo bagno.

Pro:

Elegante e unico. Il bambù, crea un aspetto diverso rispetto a qualsiasi altro tipo di pavimento del bagno. Quindi, se vuoi progettare un bagno che si distingue davvero, il bambù è una buona opzione.

Si adatta perfettamente alla maggior parte dei design per il bagno.

Contro:

Soggetto ad abrasioni. Il bambù, non può essere rifinito e non è possibile sostituire singole tessere. Se il tuo pavimento in bambù viene danneggiato, dovrai sostituire tutto.

Non impermeabile. L'acqua può passare tra le piastrelle e danneggiare la base di un pavimento di bambù, soprattutto se le depressioni, non vengono pulite.

Rimodellato dall'umidità. Il calore in un bagno, può causare l'espansione e la contrazione di un pavimento di bambù. Questo può aprire spazi tra le strisce, aumentando la probabilità che l'acqua passi.

Sughero

Il sughero, sta diventando una scelta sempre più popolare tra i materiali per pavimentazioni da bagno, soprattutto perché è un'alternativa ecologica, come il vinile.

Pro:

Ecologico. Il pavimento in sughero, è realizzato dalla corteccia esterna della quercia da sughero. Quando viene spogliato, non danneggia l'albero e ricresce ogni dieci anni circa. Questi fogli di sughero vengono curati, bolliti e pressati e gli scarti, possono essere riutilizzati per fare di più, quindi nulla viene sprecato.

Temperatura. Caldo sotto i piedi, quindi non devi preoccuparti di salire su una superficie gelida a piedi nudi in una mattina d'inverno.

Alla moda. Il sughero, conferisce al tuo bagno un aspetto caldo e accogliente, che si adatta sia al design del bagno moderno che a quello tradizionale.

Resistente alla muffa. Nell'ambiente umido del tuo bagno, è un grande vantaggio.

Contro:

Costoso. Rispetto a molti altri tipi di pavimentazione, è una soluzione non proprio economica.

Difficile da installare. A meno che tu non abbia molta esperienza fai-da-te, è meglio assumere un professionista, il che aumenta il costo di installazione.

È soggetto a scolorimento, se esposto alla luce solare diretta.

Non impermeabile. È necessario apporre una finitura impermeabilizzante, perfetta una finitura poliuretanica (ogni 5-10 anni).

Laminato

Il pavimento in laminato standard, non è adatto ai bagni, perché si deforma se viene a contatto regolare con l'acqua. Tuttavia, è possibile ottenere un laminato speciale per il bagno. Finché si eliminano le pozzanghere, questa può essere utilizzata in bagno senza problemi.

Pro:

Economico. Rispetto ad altri tipi di pavimentazione, è una soluzione economica.

Facile da installare. Quindi, a meno che tu non sia contrario al fai-da-te, non dovrai assumere qualcuno per installarlo.

Facile da pulire. Non è necessario acquistare spray particolari per la pulizia.

Contro:

Meno resistente all'acqua rispetto ad altri materiali per la pavimentazione del bagno. Se le pozzanghere d'acqua vengono lasciate giacere, danneggiano le articolazioni del laminato. L'acqua che penetra sul pavimento, deve essere pulita.

Impossibile rifinire. Se si danneggia il pavimento in laminato, non è possibile rifinirlo, a differenza di altri pavimenti in legno.

La moquette

La moquette non è il materiale per pavimentazione del bagno più alla moda, ma ha i suoi vantaggi.

Pro:

Temperatura. Caldo e confortevole sotto i piedi, senza la necessità di riscaldamento a pavimento.

Versatile. Si presenta in commercio, con una vasta gamma di colori e stili per diversi design del bagno.

Contro:

Incline alla penetrazione dell'acqua. Senza una corretta impermeabilizzazione, l'acqua può penetrare attraverso il tappeto e danneggiare il pavimento.

Tendente alla muffa. Può essere un grosso problema nell'ambiente umido di un bagno.

Scivoloso. Una caratteristica preoccupante, se i bambini piccoli o gli anziani usano la stanza. Tuttavia, è possibile acquistare tappeti da bagno speciali che impediscono lo scivolamento.

Gres porcellanato

Esistono due tipi di piastrelle per pavimenti in porcellana: smaltate e non smaltate. Sebbene non sia necessario sigillare le piastrelle smaltate quando vengono installate, possono facilmente scheggiarsi o danneggiarsi. Sono anche scivolose. È possibile ottenere una gamma più ampia di piastrelle smaltate, rendendole più versatili in termini di adattamento a particolari design del bagno.

Le piastrelle non smaltate, sebbene più sicure e meno soggette a danni, richiedono molto più sforzo per l'installazione. Devono essere sigillate e stuccate. Se ciò non viene eseguito correttamente, è probabile che il pavimento sottostante venga danneggiato dall'acqua. Devi anche considerare di rifinirle negli anni, nel tempo infatti, l'acqua consumerà il sigillante.

Pro:

Facile da pulire, purché si evitino materiali abrasivi come spugne abrasive.

Durevole e di lunga durata.

Elegante. Una vasta gamma di piastrelle disponibili, in grado di adattarsi allo stile del tuo bagno.

Contro:

Freddo sotto i piedi. Molti combinano pavimenti in porcellana, con riscaldamento a pavimento.

Non economico. Uno delle più costose soluzioni per la pavimentazione bagno.

Difficile da installare. Le piastrelle in gres porcellanato, devono aggirare i mobili da bagno curvi , quindi è meglio avvalersi di un professionista per installarlo.

Ceramica

La ceramica è di gran lunga il tipo più popolare di pavimento del bagno. Sebbene la porcellana sia un tipo di ceramica, i due sono generalmente considerati separati e "ceramica" si riferisce a piastrelle di ceramica che non sono fatte di porcellana.

Pro:

Più economico di molti altri tipi di pavimenti per il bagno.

Realizzato in tutti i colori e stili, può adattarsi a qualsiasi design del bagno.

Molto facile da mantenere. L'unica manutenzione necessaria per le piastrelle di ceramica è la re-stuccatura.

Contro:

Tendente all'assorbimento d'acqua, rispetto ad altri materiali come la porcellana. Tuttavia, puoi facilmente compensare, dando alle tue piastrelle di ceramica uno smalto protettivo.

Non sempre adatto per ambienti umidi. Questo dipende dal prodotto. Se si desidera utilizzare piastrelle di ceramica in una stanza umida, verificare che il prodotto che si sta acquistando sia adatto prima di effettuare un acquisto.

Per le tue scelte:

