Internet ad alta velocità: le ragioni per cui la connessione è lenta

Le connessioni Internet lente si verificano per vari motivi, anche quando si paga per una connessione ad alta velocità come DSL o via cavo. Poiché Internet, è basato su centinaia di tecnologie che dialogano tra loro, ci sono molti ‘luoghi’ in cui i dati possono rallentare, prima che raggiungano lo schermo del computer.

Cosa c'è di sbagliato nella mia velocità di Internet?

Esistono diversi motivi per cui Internet ad alta velocità, funziona più lentamente del previsto. Il provider di servizi Internet ( ISP) potrebbe essere in errore, ma ci sono altri fattori da considerare. Alcuni di questi punti, sono sotto il tuo controllo e possono essere risolti rapidamente con un piccolo sforzo fai-da-te.

Ecco alcune cose da monitorare, per scoprire il perché la tua velocità di Internet è bassa e cosa puoi fare per risolvere il problema.

Controlla il router

Se un vecchio router o modem collega il tuo computer alla connessione Internet o se è obsoleto, è tempo di aggiornarlo. Il modem o il router potrebbe non essere configurato correttamente. Il modem o il router, potrebbe non utilizzare la tecnologia più recente. Un router 802.11ac è più veloce dei router 802.11b, 802.11g e 802.11n.

Cosa da non trascurare e indipendentemente dall’avere o meno problemi di velocità di connessione, sarebbe buona norma proteggersi dai vicini furbetti, impedendo loro di ‘prendere in prestito’ la tua connessione wireless, proteggendola con una password la tua rete wireless.

Controlla il browser

A volte i browser Web, hanno componenti aggiuntivi e funzionalità plug-in che consumano larghezza di banda. Disabilita i componenti aggiuntivi e i plug-in, per vedere se questo modifica la velocità di Internet. Nel browser Web, potrebbero essere abilitate funzioni di sicurezza che trattengono le pagine mentre vengono eseguite scansioni di sicurezza. Controlla le impostazioni di sicurezza del browser, per trovare il contenuto bloccato. Quando la cache di memoria del browser è piena, il browser rallenta per consentire lo spazio limitato sul disco rigido Cancella la cache, in modo selettivo o completo.

Controlla il computer

I malweare, possono infettare un computer e utilizzare segretamente la larghezza di banda di Internet per inviare spam e altri dati sospetti. Esegui regolarmente il software antivirus per evitarlo. I computer che hanno più di tre anni, non sono abbastanza veloci per le pagine Web moderne. Se possibile, acquista un nuovo computer.

Cerca processi in background

Se si utilizza un torrent, i caricamenti potrebbero essere eseguiti in background e utilizzare la larghezza di banda. Cerca eventuali download che potrebbero verificarsi in background. Quando più finestre di app sono aperte in background, queste app utilizzano la CPU del computer. Controllare dunque il Task manager e chiudere i programmi indesiderati e le finestre del browser. Se una finestra di dialogo è aperta e richiede una risposta, ciò può arrestare la CPU del computer mentre attende l'input.

Verifica con il proprio ISP

Il tuo fornitore di servizi Internet, potrebbe avere problemi con i segnali di routing. Contatta l'ISP con le tue preoccupazioni. Le tabelle DNS ( domain name system) potrebbero non essere aggiornate, quindi i segnali vengono inviati a indirizzi errati sulla rete ISP, Aggiornarli ( server DSN), evade anche i questo problema nella sezione.

Cerca ostruzioni

I dispositivi radio o microonde in una casa, possono degradare i segnali wireless di Internet. Non posizionare router, modem e computer vicino alla cucina, a un forno a microonde o a un telefono radio. La distanza provoca un rallentamento della velocità. Posizionare il router e il modem vicino al computer o viceversa.

In una grande casa, dove il router si trova in un seminterrato o in un angolo lontano della casa, aggiungi un ripetitore Internet, posizionando il booster a metà strada tra il router e il computer per rafforzare il segnale e migliorare la velocità.

Questi sono alcuni dei possibili motivi, per cui la velocità di Internet potrebbe essere lenta. Se ritieni che la tua connessione Internet sia irragionevolmente lenta, esegui queste azioni:

