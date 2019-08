Domotica: perché ne hai bisogno e quali sono i vantaggi? 

Se eri un fan della serie animata The Jetsons, probabilmente hai sognato macchine volanti, una casa completamente automatizzata e un mondo in cui tutto è disponibile con la semplice pressione di un pulsante. Le auto certamente non volano ancora, ma la guida automatizzata non è troppo lontana e nemmeno la possibilità di controllare molti aspetti della tua casa con pochi clik.

I progressi nella tecnologia di automazione domestica, hanno compiuto passi enormi e l'idea di poter controllare da lontano il tuo sistema di sicurezza e ridurre i costi energetici, avere una smarthome, ti piace, segui queste idee.

Cos'è la domotica?

Ad un certo punto, i nostri elettrodomestici potrebbero essere tutti in sync, permettendoci di controllarli tutti, dai nostri telefoni o da un altro tipo di dispositivo.

Per ora, alcuni dispositivi possono essere controllati utilizzando una connessione Wi-Fi, ma sono necessarie app o dispositivi smartphone separati per dire loro cosa fare. L'obiettivo del concetto di Internet of Things (IoT), è permettere che i nostri apparecchi, facciano ciò che vogliamo e non avendo nemmeno bisogno di toccare un pulsante. In definitiva, se si configurano dispositivi compatibili e connettendoli ad una piattaforma software, si può avere un ambiente "intelligente" controllato. Alcuni sistemi di sicurezza domestica si stanno avvicinando molto, dando agli utenti la possibilità di controllare le temperature e vedere chi bussa alla loro porta, quando sono lontani da casa.

Ora che sei stato " iniziato" alla domotica e a capirne le funzionalità, ecco i motivi per cui potresti voler tenere il passo con la casa dei Jetsons.

Riscaldamento e raffreddamento

I termostati intelligenti sono l'opzione più diffusa nello spazio domotico. Lo si può impostare, in modo che il riscaldamento o il condizionatore d'aria, non funzionino al massimo quando si è assenti, e correggere i livelli energetici, quando necessario, tutto comodamente con lo smartphone, di ritorno da lavoro, trovando una casa accogliente all'arrivo a casa.

Migliorare il comfort

Non si tratta solo di convenienza o risparmio energetico: un termostato intelligente, può attivarsi diversi minuti prima di svegliarsi la mattina. Altri termostati intelligenti invece, useranno i sensori di movimento in stanze diverse, determinando quali stanze sono occupate e quindi aumentando o abbassando la temperatura della casa, per consentire alle stanze occupate di raggiungere la temperatura desiderata. Ciò è particolarmente utile se hai una stanza particolare che è sempre troppo calda o troppo fredda.

Risparmi energia

Alcuni sistemi di automazione domestica, possono misurare il consumo di energia dei singoli apparecchi, consentendo di capire se un'unità più vecchia sta consumando troppa energia. Inoltre, potresti collegare il tuo sistema alla compagnia elettrica, consentendo al sistema di automazione domestica, di determinare quando i tassi di potenza sono al minimo e quindi far funzionare automaticamente gli apparecchi nelle ore non di punta desiderabili.

Risparmiare sulla bolletta dell' acqua

Puoi controllare l'inutile dispersione d'acqua: in un giardino imporre un controllo dell' irrigatore, può far risparmiare notevolmente sul costo della bolletta (esiste un sistema che prevede anche le condizioni avverse climatiche e che impone lo spegnimento automatico dell' irrigatore).

Guarda la tua casa

Puoi rispondere alla porta quando sei via. Il collegamento di telecamere di sicurezza nel tuo sistema di automazione domestica, potrebbe consentire di utilizzare un'app per vedere quando arriva un visitatore, che si tratti di una persona nota o di un ladro. Utilizzando il sistema di automazione domestica, con una videocamera per la porta d'ingresso, si ha modo di controllare tutti i visitatori e rispondere loro in modo udibile come se fossi a casa, anche quando sei in realtà, a molti km di distanza.



Controllo delle serrature

Ho chiuso la porta di casa? Chi non si è posto questa domanda quando é già via da casa, con questi sistemi, puoi liberarti da questa preoccupazione. Collegare tutte le serrature della tua casa al tuo sistema di automazione domestica, può darti tranquillità, poiché puoi controllare lo stato delle serrature tramite un'app per smartphone, in qualsiasi momento.



Risparmi il tuo tempo

Sarai avvisato di problemi di manutenzione. Attraverso il sistema di automazione domestica, gli elettrodomestici intelligenti, possono avvisarti di potenziali problemi che stanno avendo, come un filtro che deve essere cambiato o una resistenza danneggiata. È bello essere avvertiti in tempo ed evitare ad esempio di rincasare e ritrovarsi bagno allagato, non trovate?



Per la tua tranquillità' e sicurezza

Puoi ingannare potenziali ladri. Sei in vacanza? Invece di collegare le tue lampade ai timer tradizionali, causando l'attivazione dello stesso modello di luci ogni notte, puoi utilizzare il tuo sistema di automazione domestica per accendere e spegnere luci diverse all'interno della casa - non solo lampade - e utilizzare modelli diversi, proprio ad emulare una reale presenza in casa.



Concludendo

Avere l'opportunità di impartire comandi vocali ai tuoi apparecchi o di attivare varie funzionalità del tuo sistema di automazione domestica, utilizzando un'app per smartphone, può essere incredibilmente conveniente e farti risparmiare denaro nel tempo. Può anche rivelarsi essere essere molto divertente, certo, divertirsi non è il motivo principale per investire in un sistema di automazione domestica, ma non c'è nulla di sbagliato nel divertirsi con la tecnologia.

