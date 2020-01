Orchidee: una guida alla coltivazione domestica

Le orchidee, sono molto più facili da coltivare di quanto molti si rendano conto. La maggior parte di quelle più comunemente disponibili, prosperano nelle stesse condizioni interne in cui prosperano le persone, con temperature e umidità moderate e luce solare intensa, ma non al calore diretto. Se vi sentite a vostro agio all'interno, probabilmente lo sarà anche la vostra orchidea.

La poca cura in più che possono richiedere, consta di solito, di non più di una nebulizzazione periodica e di assicurarsi che stiano lontano dal caldo pomeridiano e lontano dalle finestre gelate in inverno. Seguite queste linee guida generali su come coltivare le orchidee in casa e le vostre piante, dovrebbero ricompensarvi con fioriture durature, per gli anni a venire.

Scegliere l'orchidea giusta per voi

Con più di 30.000 specie e 150.000 ibridi, si può dire che c'è un'orchidea per ogni condizione di crescita. Ma se avete appena iniziato, ci sono alcune specie familiari che sono più facili da trovare e da coltivare. Una delle più popolari è l'orchidea falena, o Phalaenopsis. Altre orchidee familiari e più facili da coltivare, sono: Cattleyas, Cymbidiums, Dendrobiums, Oncidiums e Paphiopedilums.Molti principianti, si sentono a proprio agio con la coltivazione di un solo tipo di orchidea. Sapendo che i tipi di orchidee popolari menzionati in precedenza, prosperano in condizioni simili, è possibile combinare anche un paio di tipi diversi.

Utilizzare terreni diversificati e ben drenanti

L'habitat naturale delle orchidee, per lo più tropicale, determina la scelta del materiale da invasatura, qui è dove si differenziano dalle altre piante da appartamento. Cattleyas, Dendrobium, Oncidium e Phalaenopsis, sono tutte epifite, o piante dell'aria; ciò significa che nel loro habitat naturale, crescono su alberi e rocce e ricevono nutrimento dalla pioggia, dalle foglie che cadono e persino dagli escrementi degli uccelli. I cimbidi e i paphiopedilum, sono terrestri. Crescono nel terreno, ma è un terreno sciolto e pieno di altri materiali. Un terreno di coltura per orchidee, deve fornire una buona circolazione dell'aria e consentire all'acqua di drenare molto rapidamente. Deve anche dare alle radici qualcosa di sicuro a cui aggrapparsi. A seconda del tipo di orchidea, possono essere felici di crescere in torba, corteccia di abete, radici di felce essiccate, lana di roccia, perlite, pepite di sughero, pietre, fibra di cocco, roccia lavica o una miscela che combina molti di questi materiali.

L'illuminazione giusta

La luce giusta, è importante per le orchidee. Come regola generale, le orchidee sono piante affamate di luce. Per risultati ottimali, dovrebbero ricevere dalle 12 alle 14 ore di luce ogni giorno, tutto l'anno. In un ambiente tropicale, la durata e l'intensità della luce naturale non variano come nei climi temperati. Per questo motivo, potrebbe essere necessario spostare le orchidee in giro e integrare con luce artificiale per renderle felici durante i mesi invernali.

La maggior parte delle orchidee, vuole una luce indiretta brillante. Le finestre ideali sono rivolte a est, anche se spesso vanno bene per le finestre rivolte a sud e a ovest. La chiave, è tenerle lontane dal sole diretto e dal calore. Spostare una pianta a pochi centimetri di distanza dal davanzale, può essere tutto ciò che occorre fare per renderla felice.

Annaffiatura

L'irrigazione è dove molte persone sbagliano. La maggior parte delle orchidee, può tollerare la siccità molto meglio di quanto possa tollerare l'umidità in eccesso. Niente uccide un'orchidea più rapidamente, di lasciarla giacere in una pentola con acqua. Senza un'adeguata circolazione dell'aria, la pianta soffocherà e morirà.

Come regola generale, le orchidee dovrebbero essere annaffiate una volta alla settimana. Il terreno di coltura, dovrebbe essere lasciato asciugare tra le innaffiature e l'acqua in eccesso, non dovrebbe entrare in contatto con le radici o il terreno di coltura. Dopo essere stata rinvasata, la maggior parte delle orchidee, non riprenderà la crescita attiva per diversi mesi. Innaffia con molta parsimonia durante questo periodo di riadattamento.

Umidità

La maggior parte delle orchidee tropicali, preferisce livelli di umidità dal 60 all'80 percento. Con il livello di umidità invernale nella maggior parte delle case che si avvicina al 30 percento, i coltivatori di orchidee usano spesso un umidificatore o sistemano le loro orchidee in speciali vassoi di umidità o vassoi pieni di ghiaia.

Concimare tutto l'anno

Le orchidee renderanno meglio, con il fertilizzante liquido. È possibile trovare fertilizzanti disponibili in commercio per l'uso sia durante la stagione di crescita che durante la stagione di riposo (che, in alcuni casi, potrebbe essere quando la pianta è in fioritura). Oppure potete usare un fertilizzante bilanciato.

Qualunque sia quello che usate, ma soprattutto se non usate un fertilizzante specifico per orchidee, diluite la quantità consigliata sull'etichetta. Una regola generale, è un quarto di soluzione a settimana. Tuttavia, probabilmente andrà bene anche due volte al mese (e fino a metà forza), quando la pianta è in crescita e anche solo una volta al mese, quando la pianta è a riposo. Come con qualsiasi fertilizzante, l'azoto più alto favorirà la crescita delle foglie, mentre il fosforo e il potassio più alti favoriranno la crescita dei fiori.

Ricordati di rinvasare

Alcune orchidee dovrebbero essere rinvasate ogni anno. Altri possono essere felici nella stessa pentola per sette o più anni. Come regola generale, non rinviare la tua orchidea a meno che non sia necessario. Le orchidee risentono di essere disturbate. Il momento migliore è subito dopo che la pianta ha finito di fiorire. Non esagerare con il nuovo vaso; le orchidee preferiscono essere affollate. Potete trovare un mix di orchidee, nella maggior parte dei vivai e dei negozi di articoli per la casa.

Altri accorgimenti

Le altre cure sono relativamente semplici. Le orchidee non sono eccessivamente soggette a parassiti, ma se si verifica un'infestazione di uno dei comuni parassiti delle piante d'appartamento, come afidi e acari del ragno, inumidire le foglie e poi strofinarle con alcol su un tampone di cotone o uno spray idrosaponificante per orticoltura.

Le malattie fungine, che danno luogo a zone scolorite o deformate, sono di solito il risultato di un'elevata umidità. Isolare la pianta e tagliare le parti malate con una lama sterilizzata e trattare con un fungicida. Le infezioni virali, che provocano foglie e fiori malformati o scoloriti, non possono essere curate e la pianta deve essere distrutta.

Dove acquistare bulbi e occorrente per la tua coltivazione esotica:

Priola Pier Luigi Vivaio - Via delle Acquette, 2, 31100 Treviso TV

Floricoltura Fratelli Barbazza S.R.L. - Str. Terraglio, 81, 31100 Treviso TV