Crea la tua stanza senza pareti

Chi non sogna ad occhi aperti di passare ore calde e leggere a rilassarsi? Forse il problema non è la volontà, ma il modo, risolto in questo caso, con un affascinante ritiro fai-da-te: il patio. Il tetto fornisce protezione mentre le finestre garantiscono un po' di privacy e le pareti aperte mantengono il collegamento con l'esterno. Anche le casette da giardino, possono essere riproposte per la stessa funzione, così come le pergole. Anche se la prima inclinazione, è spesso quella di posizionare spazi come questo, vicino casa, come naturale prosecuzione degli spazi interni. Prendi in considerazione la possibilità di posizionarli isolati, ad esempio in un angolo posteriore del cortile, saranno oasi di vera privacy. Trasforma un piccolo patio in una splendida sala all'aperto, aggiungendo un pergolato autoportante. La pergola crea un senso di inclusione sconfinata conferisce un’illusione ottica di dilatazione degli spazi, dando l’impressione che la casa non termini nelle quattro mura, ma sia notevolmente più grande e vivibile.

Crea una funzione di intrattenimento da giardino unica nel suo genere

Non ci deve essere per forza un confine definito tra gli spazi. Nei cantieri urbani più piccoli, combinare gli spazi, può essere un modo multiuso e funzionale, per capitalizzare su metrature limitate: il giardino urbano. Questo “spazio” aperto, smart e inventivo, a metà tra l’essere un giardino urbano e centro di intrattenimento, ritaglia uno spazio per le verdure e altre piante da orto, usati come splendido e odoroso sfondo, per l'angolo salotto e lo spazio bar, intrattenimento e funzionalità in perfetta coesistenza. Fiori e verdure inoltre, possono anche essere usate come perimetro per le aree di seduta, sviluppate in verticale e/o alternate a cassettoni ricolme di macchie policromatiche odorose e brillanti.

“Vesti” il tuo calpestio

Le superfici all'interno della tua casa, ricevono un'attenzione regolare per via della costante fruizione quindi usura. Nuovi tappeti abbelliscono i pavimenti, nuove piastrelle aggiornano i bagni e la nuova vernice ravviva gli spazi abitativi. Ma raramente pensiamo agli spazi esterni con la stessa regolarità. Ecco perché aggiornare il tuo calpestio esterno, in continum con gli spazi interni, ti permetterà di vivere a 360° la casa, nella sua interezza e al contempo amare di più, il tuo paesaggio. Il motivo scelto sotto i tuoi piedi donerà un notevole focus di interesse visivo allo spazio. Per dare ancora di più alla tua area patio, prendi in considerazione degli accenti decorativi: cuscini, candele di grandi dimensioni, persino un nuovo tavolo casual, magari in contrasto dall’area interna da cui prende vita il patio.

Aggiungi un punto di ritrovo

Pensa alla tua stanza preferita all'interno della tua casa: perché la ami così tanto? Molto probabilmente è perché ha servizi che incoraggiano il convivium tre amici e familiari: grandi divani comodi, sedie eleganti, tavoli bassi. All'esterno, ci sono molti modi per incoraggiare lo stesso incontro. Suggerisco un pozzo del fuoco, le opzioni portatili sono prontamente disponibili e gli apparecchi permanenti integrati, non sono così difficili come sembrano. Gli angoli del tuo paesaggio sono buoni punti per le fosse antincendio, così come gli spazi adiacenti ad altre aree vivibili nel cortile (una cucina all'aperto, ad esempio). Per incoraggiare ore più lunghe di utilizzo, includi sedute e altri dettagli, come un ombrello per proteggersi dalla luce solare e dall'abbagliamento a fine giornata.

Sei già alle prese con le tue idee e non vedi l’ora di rendere vivo il tuo spazio esterno? Mettiamoci all’opera!

Dove acquistare materiali utili per realizzare un patio fai-da-te:

Bellotto Arredo Giardino- Viale della Repubblica, 26, 31020 Lancenigo TV

JYSK - Viale della Repubblica, 242, 31100 Treviso TV