Il relax Feng shui a casa

Nel tentativo di essere conformi alle linee guida per arrestare la diffusione del coronavirus, molti di noi trascorrono molto più tempo di quanto normalmente si faccia, tra le quattro mura di casa.

Quello che sta accadendo nel mondo, è al di fuori del nostro controllo e la ricerca sostiene che l'ambiente in cui trascorriamo il nostro tempo, influisce fortemente sul modo in cui ci si sente e la nostra capacità e tipo d feedback alla vita. Viene da sé dunque capire, quanto sia importante che la nostra casa, sia rassicurante e serena. Ecco dove si colloca il Feng Shui e come questo approccio, può essere d’aiuto.

In tempi come questi, creare una casa che infonda calma e pace, può facilmente diventare il più grande strumento per rimanere mentalmente, fisicamente ed emotivamente sani. La tua casa diventerà un faro per te in mezzo al caos.

Quindi, se stai bramando un senso di benessere, prova ad attuare i seguenti consigli di casa Feng shui per trasformare l'energia del tuo spazio e coltiverai un senso di tranquillità

1. Usa la salvia per eliminare l'energia stagnante

Più il tempo trascorso in casa, magari condiviso, le emozioni si assommano e saturano di energia negativa e stagnante gli ambienti che respiriamo. Qualunque sia la fonte, anche a bassa frequenza, è necessario liberarsene. Per eliminarla, si consiglia di bruciare delle foglie di salvia, più volte alla settimana, promuoveranno calma emotiva e chiarezza di spirito.

2. Nutri la tua musa interiore

Ti sei ritrovato ad avere tanto tempo libero, dunque coltivalo e usalo come un’opportunità per diventare creativo e idealmente, come uno spazio di crescita del tutto personale. Designa un'area fisica nella tua casa atta a nutrire la tua musa interiore attraverso la pittura, il disegno, la scrittura o qualsiasi altra attività creativa. Può essere divertente e anche fornire un modo per rilasciare emozioni bloccate che, altrimenti, potresti non sapere come esprimere nel difficile momento storico.

3. Inserisci i 5 elementi del Feng shui

I cinque elementi, sono un modo meraviglioso per portare virtù positive nella tua casa, aiutano a navigare in questi tempi inquietanti.

Legna

Fuoco

Terra

Metallo

Acqua

L'elemento del legno, che rappresenta la partecipazione al cambiamento rispetto al mantenimento del passato, può essere introdotto con piante vere. Accendere una candela simboleggia il fuoco, che rappresenta la gioia. I cristalli, infondono l'energia radicale della Terra. L'acqua incarna la fonte divina e può essere rappresentata con una piccola fontana o immagini d'acqua. E gli oggetti in metallo, significano essere e consapevoli di ciò che sta accadendo.

4. Designare uno spazio per la guarigione

Le tue fondamenta spirituali dovrebbero avere una priorità assoluta per te in questo momento. Può essere semplicemente un diario, una stanza delle arti, un bagno caldo, le pratiche di meditazione, sarai in grado di “sederti” nel tuo spazio sacro, solo con te stesso, elaborando e cacciando tutte le emozioni negative immagazzinate.

5. Aumenta la qualità dell'aria

Nel Feng shui, aumentare la qualità dell'aria significa rivolgersi al potere benefico delle piante. Porta alcune piante di purificazione dell'aria nella tua casa, aumenterai i livelli di ossigeno e aria sana ai tuoi polmoni. Piante particolari che Cerrano consiglia includono Bambù, alberi di gomma, piante grasse, piante di edera, piante serpente, piante di giada, filodendri, gigli di pace e felci. Il filo conduttore tra loro, è la semplice manutenzione e cura. Inoltre queste piante, possiedono un aspetto importante nel Feng shui: le foglie ricurve, sono perfette a ridurre lo ‘sha’ in casa, ossia il taglio dell’energia (al contrario le superfici aguzze e i bordi taglienti, farebbero il contrario, tagliano via le energie benefiche.

6. Rendi la tua camera da letto un santuario

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La tua camera da letto, dovrebbe essere utilizzata solo per due cose ed entrambe iniziano con la lettera" S ": sonno e sesso". Per promuovere vibrazioni rilassanti, assicurati che la tua camera da letto sembri un rifugio, in cui puoi lasciar andare tutte le preoccupazioni e consentire al tuo corpo e alla tua mente di distendersi davvero. Come ottimizzare la camera da letto, in base al Feng shui dunque? In primis, tenedo fuori la TV, poi evitando di collocare oggetti sotto il letto la tua camera da letto. L'energia di ciò che è sotto sale, quindi, se si scegli di conservare oggetti sotto il letto che promuovono preoccupazione, stress, preoccupazione o ansia, è molto probabilmente il tipo di energia che filtra nel tuo subconscio durante il sonno; l’eccezione riguarda la biancheria e i vestiti). Anche rifare il letto la mattina, da un senso di realizzazione, rispetto per sé stessi e pone le basi per una transizione più facile per un riposo di una notte intera o anche un pisolino pomeridiano.