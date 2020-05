Posso comprare o vendere una casa durante la pandemia di coronavirus?

L’estate fa capolino e la voglia di acquisire un immobile per un breve periodo stagionale, cogliere l’occasione di mettere in affitto la propria residenza o addirittura di venderla, si risveglia come ogni anno. Non dimentichiamo però il periodo difficile e complesso che si sta attraversando, dove tutto è come congelato e ingrigito, a tal punto da danneggiare i mercati e l’economia, dal privato all’azienda.

L’epidemia di coronavirus ha messo tutto in discussione, anche il mercato immobiliare.

Per i proprietari di case, affittuari o venditori, la domanda che li ha colti come un dardo è stata sicuramente:” Ora, cosa facciamo?” Benvenuti nel mercato immobiliare di oggi, dunque, dove molti si chiedono se è ancora possibile acquistare o vendere. La risposta è sicuramente si, sebbene il processo includa alcune nuove sfide. Gli affari non saranno gli stessi di prima.

Se si vuol vendere o comprare casa nonostante la pandemia, ecco alcune delle cose da dover affrontare:

Requisiti di credito più rigorosi per i mutui

Alcuni istituti di credito, hanno fissato criteri più severi per i mutui durante il COVID-19, il che significa che i mutuatari con punteggi di credito più bassi e acconti più piccoli, potrebbero trovare più difficile qualificarsi.

Tour a casa solo video

Compratori e venditori fanno affidamento su tour virtuali, che consentono alle persone di vedere all’interno di una casa tramite video online. I protocolli di sicurezza, fanno ora parte del processo di negoziazione tanto quanto il prezzo.

Ispezioni non accompagnate

Tradizionalmente gli acquirenti e gli agenti immobiliari, partecipano all’ispezione domestica in modo che possano seguire l’ispettore e porre domande sul posto. Ma in luoghi in cui è ancora permesso lavorare, molti ispettori attraversano da soli le case e condividono foto, video e rapporti con i clienti.

Se si sta acquistando una casa, assicurati che nulla si perda nel trasferimento delle informazioni e del “telefono senza fili”. Esamina attentamente i materiali e fai domande su qualsiasi cosa non sia chiara.

Se stai vendendo, parla con il tuo ispettore di quali precauzioni si adotteranno, a prevenzione della diffusione del Coronavirus. Si consiglia di usare il disinfettante per le mani prima di entrare in casa, indossare copri scarpe usa e getta, lavarsi le mani dopo aver ispezionato ogni bagno e cucina e pulire i sanitari e gli infissi con salviettine igienizzanti dopo aver ispezionato quelle aree.

Clausole di coronavirus

I contratti di compravendita di solito, indicano sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze o per la cancellazione dell'affare. Molti accordi immobiliari ora, includono clausole per proteggere acquirenti o venditori nel caso in cui debbano ritardare o annullare a causa di problemi relativi al coronavirus. Questi addendum possono riguardare cose come l'indisponibilità di ispettori o periti, l'incapacità di un acquirente di viaggiare per firmare documenti o chiusure aziendali o governative.

Chiusure più silenziose

In alcuni stati sono consentite opzioni notarili online e atti elettronici per chiudere i contratti. Ma queste opzioni digitali non sono ampiamente adottate ovunque, quindi i documenti devono spesso essere firmati di persona. Prima dell'epidemia di coronavirus, gli agenti immobiliari in genere attuavano questo processo live con famiglie e acquirenti. Oggi, il cambiamento è in atto e ci si deve adeguare.

Ecco alcuni suggerimenti se stai pensando di acquistare o vendere ora:

Valuta attentamente se sei pronto finanziariamente ed emotivamente ad acquistare una casa e se devi spostarti subito. Potrebbe essere meglio posticipare se l’idea è solo balenata o se la priorità è badare alle preoccupazioni sul proprio posto di lavoro (quindi privo di certezze e garanzie economiche a lungo termine).

Rivolgiti ad almeno tre istituti di credito per trovare le migliori tariffe e ottenere un preventivo per un mutuo prima di iniziare a cercare case. Sappi che anche i finanziatori, sono alle prese con gli effetti di COVID-19 e che il processo potrebbe muoversi più lentamente del normale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non essere sorpreso da un mercato competitivo. Potrebbero esserci meno acquirenti, ma ci sono anche meno venditori.