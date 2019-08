Treviso, cresce il mercato immobiliare: la mappa delle zone dove investire

Da una attenta analisi nei primi sei mesi del 2019 di Grandi Agenzie Treviso, agenzia immobiliare leader nel mercato immobiliare residenziale della Marca, si è potuto constatare un crescente interesse da parte di piccoli investitori sul mattone.

Questo dato già riscontrato nella seconda metà del 2018, ha visto il ritorno da parte di privati a preferire a qualsiasi altra forma di investimento dei propri risparmi, in acquisto di immobili da reddito. Ma dove investire i risparmi di una vita per non andare a rimetterci? Questa è sicuramente la prima domanda che il piccolo o grande investitore deve porsi per non sbagliare il tipo di investimento. L’agente immobiliare Paolo Busato, spiega come sia importante la scelta dell’immobile da acquistare e quali siano le caratteristiche che deve avere. Innanzitutto - spiega Busato responsabile vendite di Grandi Agenzie Treviso - è importantissimo individuare la zona dove dovrà essere ubicato l’immobile da mettere a reddito. E’ sicuramente la variabile più importante nell’individuazione dell’immobile. Questo perché - continua Busato di Grandi Agenzie Treviso - è il fattore di un investimento immobiliare, che ci permette la eventuale rivendita in tempi brevi, e soprattutto che permette di mantenere il valore. Poi, altra variabile che dobbiamo tenere in massima considerazione, è il prezzo. Infatti, quando andiamo ad acquistare un immobile per investimento a reddito, dobbiamo calcolare che debba rendere non meno del 5%.”

Quali sono gli immobili più interessanti per l’investimento? Grazie alla loro esperienza e a quella di Grandi Agenzie Treviso, presente nel mercato immobiliare da oltre 25 anni, Paolo Busato, responsabile vendite, e Stefano Boscarato - broker titolare e creatore del Sistema di Vendita Immobiliare® -, mediante uno studio e una Analisi Specifica di Mercato, possono garantire alle persone che vogliono fare questo tipo di investimento, una scelta di immobili adatta. Immobili siti in zone di alta richiesta per affitti brevi o turistici, quali il Centro Storico, e il primissimo Fuori Mura. E, soprattutto per il turistico, la zona stazione ferroviaria, comoda logisticamente. Possono essere interessanti anche quartieri e comuni dove ci possano essere zone ad alto interesse paesaggistico (parco del Sile, Restera), o zone commerciali/industriali importanti. Fondamentale che si tratti di immobili la cui eventuale ri rivendita avvenga in tempi brevi e senza perdita di valore. Spiega poi Boscarato che lo studio fatto per aiutare questo tipo di cliente è anche nella scelta della tipologia di immobili da acquistare: ad esempio appartamenti con massimo 2 camere, questo perché adatti all’affitto breve o turistico.

A chi affidarsi per questo tipo di investimento? Proseguono i responsabili di Grandi Agenzie Treviso spiegando come sia importante affidarsi ad una agenzia immobiliare che tuteli gli interessi dell’investitore, e il cui scopo non sia di fare una vendita in più per far quadrare il bilancio. In pratica la scelta dell’agenzia deve essere molto attenta per non incorrere in investimenti sbagliati: l’agenzia immobiliare su cui puntare deve avere una vasta scelta di immobili, e deve offrire un servizio esclusivo di ricerca sul territorio che possa garantire un investimento sicuro. Grandi Agenzie ad esempio offre il servizio “Ti cerco casa Plus”, un sistema innovativo di ricerca di immobili direttamente nella zona di interesse del cliente, in modo tale da individuare gli immobili più interessanti per il tipo di investimento che ha in mente il cliente. Possiamo dire che, visto il sempre maggiore interesse di Treviso nel panorama turistico e commerciale europeo, oggi investire nel mattone, se seguiti da esperti del settore immobiliare nell'individuazione dell’immobile giusto, può far rendere molto bene i risparmi e assicurare all'investitore una tranquillità che altri investimenti non sono più in grado di dare.