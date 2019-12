Inviare i fiori: un bel gesto che può rivelarsi una tragedia

I fiori sono un chiaro mezzo di comunicazione suggestivo e evergreen. Esprimono un metatesto emozionale, sorprendono e sono sempre accolti con enfasi. Un invio inaspettato, deve essere ben organizzato, segui dunque questi piccoli suggerimenti, perché il tuo, sia un gesto di sicuro impatto.

Sbagliare l'indirizzo (o inviarlo alla persona sbagliata)

Questo è un problema purtroppo fin troppo comune. Un piccolo errore nella riga di un indirizzo, un numero di porta o un codice postale errato, è spesso causa di delusione. La causa di un ordine che non va a buon fine, potrebbe in primis, condurre il fiorista nella casa sbagliata. Inoltre, un indirizzo errato, può anche causare problemi con i sistemi di localizzazione utilizzati dai corrieri. Se il corriere non riesce a rintracciare l'indirizzo, questo potrebbe portare al tuo bouquet, a perdersi tra gli scaffali e non essere nemmeno spedito dai centri logistici, per la consegna finale. Controlla dunque, sempre attentamente l'indirizzo che hai scritto. Se noti un errore dopo il pagamento, ricorda che puoi sempre contattare il nostro servizio clienti e correggere l'errore.

Dimenticare il messaggio

Sguarnire di un messaggio il tuo bouquet, potrebbe non solo portare il destinatario a chiedersi chi ha inviato la sorpresa, peggio, potrebbe pensare a qualcun altro. Questo è particolarmente vero se stai facendo un gesto romantico. Non perdere l'occasione di far sapere alla persona amata, esattamente chi ha inviato i suoi fiori a sorpresa. Del resto, hai lavorato tanto per stupire con amore, che una mancanza del genere, può rendere tutto vano. Parliamoci chiaro, anche se è purtroppo in disuso scrivere messaggi d’amore, non farlo sarebbe un’occasione persa, per mostrarti cavaliere romantico.

Pianificazione della consegna per il giorno sbagliato

Questo è un altro errore comune, quando si effettua una consegna di fiori online. Sappiamo che a volte è difficile ricordare le date, ma quando una celebrazione è importante, non vuoi e non devi, sbagliare la data di consegna.

Regalo infelice

Inviare specie, che la persona cui sono destinati, detesta o peggio, n’è allergica, potrebbe rivelarsi un dramma di fiori che qualcuno odia. Inviare un tipo di fiori sbagliato, è un grosso errore. I fiori possono dire molto alla tua persona speciale. Tuttavia, se mandi fiori che la persona amata odia, o peggio, comunica sentimenti come risentimento, pietà o amicizia anziché amore, puoi facilmente trasferire un risentimento. Se non sei certo, chiedi a un amico comune o un familiare, sulle preferenze. In alternativa, prova a scoprirlo sottilmente dal destinatario stesso.

Ordinare i fiori all'ultimo minuto

Le sorprese spesso accadono all'ultimo minuto, tuttavia, a volte gli ordini super last minute possono causare problemi per le consegne, che devono arrivare con urgenza in tempo. Ciò è particolarmente vero nel caso di consegne appena prima delle festività e delle celebrazioni come il Natale. È altrettanto vero che, l'ordinazione di fiori per San Valentino alle 23:00 del 13 febbraio, potrebbe portare a delusioni sulla precisione della consegna. A volte, dovresti sforzarti di essere più lungimirante, la pianificazione corretta, dimostra e avvalora il pensiero dietro l’estetica dei fiori stessi.



Pronto a sorprendere con un meraviglioso cadeu floreale?

